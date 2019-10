GROSSETO – Nuova puntata di #redazioneaperta, il nostro spazio di approfondimento che apre la redazione de IlGiunco.net alla Maremma.

Ospite dell’appuntamento di questa mattina Massimiliano Marcucci, referente scientifico del Coeso per il gioco d’azzardo patologico, che in diretta Facebook ha parlato del fenomeno in provincia di Grosseto e dei dati presentati recentemente. Durante la diretta è stato affrontato anche il tema della ludopatia e della possibilità per i giocatori patologici o per chi sente di aver bisogno di un sostegno di rivolgersi ai servizi messi in campo sia dalla Asl sia dal Coeso. Ecco alcuni riferimenti che possono essere utili.

• Sito del Coeso dedicato al progetto “Gap” (gioco d’azzardo patologico): www.coesoareagr.it/progetto-gap/

• Numero verde regionale: 800 88 15 15

