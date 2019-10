L’associazione Amici della Cattedrale approva il programma per il prossimo triennio. Le iniziative

GROSSETO – Si è svolta l’assemblea dell’associazione Amici della Cattedrale, dove si è esaminato il programma di attività proposto dal consiglio direttivo, approvato ad unanimità dai presenti. L’attività dell’associazione si focalizzerà, per il prossimo triennio, in un forte impegno culturale e di ritrovata identità che vedrà la realizzazione di iniziative culturali, artistiche e celebrative.

“A breve, con il contributo della stessa associazione, nella Cattedrale sarà posizionata la storica Campana di san Lorenzo del 1536, che da sempre ha animato la tradizionale processione del 9 di agosto, per essere ammirata nella sua bellezza dalla comunità grossetana – raccontano dall’associazione -. Nel giorno della vigilia di Natale inizierà un ciclo di conferenze riguardo all’importanza della tutela del patrimonio artistico della Cattedrale nella ricerca di una nuova spiritualità. Inoltre entro il mese di dicembre sarà indetto, per la prima volta, il concorso nazionale letterario “La Campana” a cadenza biennale, che vedrà la premiazione dei vincitori nel 2020″.

“L’assemblea – concludono – ha infine approvato un ordine del giorno con il quale L’associazione Amici della Cattedrale intende impegnarsi nel promuovere un percorso di studio e valutazione di iniziative pubbliche, in sinergia con la stessa Diocesi e vari organismi culturali,scientifici, pubblici e associativi della comunità grossetana, per l’occasione della ricorrenza del VII centenario della morte di Dante Alighieri (1321 – 2021), dando vita in maniera prioritaria ad un comitato organizzativo”.