Intervento di Vigili del fuoco e 118. Ingorgo in centro

GROSSETO – Non rispondeva al telefono e al campanello e una vicina ha dato l’allarme. Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in via Oberdan, a Grosseto, verso le 9.40 di questa mattina. I Vigili hanno aperto la porta e gli operatori del 118 hanno soccorso la donna che fortunatamente non sembra essere grave.

Nella via si è però creato un grosso ingorgo di auto, e in tanti hanno scritto alla nostra redazione per chiedere cosa stesse succedendo. La situazione, una volta risolto l’intervento, è piano piano tornata alla normalità.