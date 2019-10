Il centro studi di Massa Marittima in Calabria al convegno internazionale sugli squali

MASSA MARITTIMA – Il Centro studi squali (Css) di Massa Marittima, ha coorganizzato il XXIII° congresso dell’European elasmobranch association che si è tenuto tra il 16 ed il 18 ottobre scorsi, all’Università della Calabria a Rende. Ben 206 partecipanti, ricercatori impegnati sugli squali, provenienti da 30 paesi nel mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, dal Sudafrica al Messico e Nuova Zelanda, oltre che naturalmente da tutta l’Europa, per condividere le ultime scoperte legate agli squali. Era dal 2011 che un numero così importante di studiosi di squali non si ritrovava in Italia per un congresso internazionale.