Il campionato Uisp riparte a mille: tante reti e nessun pareggio. Goleada Vetulonia

GROSSETO – La prima giornata con la nuova divisione geografica del campionato Elite riparte nel segno del Senzuno, che batte ancora il Chiusdino dopo il successo in Supercoppa: finisce 2-1, a segno Burchianti e Di Leo per i campioni provinciali, Prazza per il Chiusdino. Dalipi e Pugi spingono il Massa Valpiana all’affermazione, 2-0, sul Venturina, mentre il Montemazzano batte 3-1 il Gavorrano con i gol di Aobulange, Piscopo e Cordin (nei minerari segna Gueye). Non ci sono pareggi: il Torniella vince sul campo della Disperata per 2-0, il Ribolla piega l’Atletico Grosseto per 2-1.

Nel girone sud partenza super per il Granducato del Sasso, 3-0 sul campo del Magliano con le reti di Franci, Guerrini e Corridori. Ancora più netta la vittoria del Vetulonia, che con la tripletta di Mirco Vivarelli divora 6-0 il Campagnatico (le altre reti sono di Chelini, Mosquero e Ramazzotti). La doppietta di Barri, invece, consente al Paganico di superare l’Argentario per 2-0. Seggiano subito brillante nel 3-1 alla Polverosa, Montemerano a tavoli con il Sant’Angelo, Alberese e New Team pareggiano 1-1.

Elite nord

Chiusdino-Senzuno 1-2

Massa-Venturina 2-0

Montemazzano-Gavorrano 3-1

Disperata-Torniella 0-2

Ribolla-Atletico Grosseto 2-1

Riposa: Boccheggiano

Classifica

Montemazzano 3

Torniella 3

Massa 3

Senzuno 3

Ribolla 3

Boccheggiano 0

Atletico Grosseto 0

Chiusdino 0

Gavorrano 0

Venturina 0

Disperata 0

Elite sud

Montemerano-Sant’Angelo 3-0

Seggiano-Polverosa 3-1

Alberese-New Team 1-1

Etrusca Vetulonia-Campagnatico 6-0

Paganico-Argentario 2-0

Magliano-Granducato 0-3

Classifica

Etrusca Vetulonia 3

Granducato 3

Montemerano 3

Seggiano 3

Paganico 3

New Team 1

Alberese 1

Magliano 0

Argentario 0

Polverosa 0

Sant’Angelo 0

Campagnatico 0