I baby rugbisti Legionari del Tirreno mattatori a San Vincenzo: quattro successi in quattro gare

SAN VINCENZO – Gran bella soddisfazione per l’Under 12 dei Legionari del Tirreno domenica sul campo di San Vincenzo, con quattro partite vinte su quattro giocate contro avversari di tutto rispetto come Grosseto, Elba, Rosignano , Bellaria. Complimenti a tutti i ragazzi: Vittorio Coralli, Gabriele Cagneschi, Tommaso Campolongo, Davide Righi, Tiziano Nelli, Vittorio Bussotti, Leonardo Benucci, Giacomo Paponi, Nicola Atzeni, Diego Carotenuto, Emanuel Natyalini, Michele Parisi, Mourad Ouraqua, Vladi Crapivin, Sakchai Giaconi (assenti Rio Mele e Diego Fara) e agli allenatori Niccolo Piazzi e Maurizio Bettini. G

rande soddisfazione da parte di Rufus San Vincenzo e Golfo Rugby, le due società che compongono la franchigia. Alberto Righi vicepresidente del Golfo Rugby e padre di uno dei giovani atleti ci tiene a precisare: “I risultati di domenica, che si spera siano i primi di una serie, sono il frutto del sacrificio di tutti, dai genitori alla società. Siamo un bel gruppo. L’importante è non perdere di vista il vero scopo di tutto questo che, risultati a parte, è la crescita dei nostri bambini in seno ai sani principi del rugby. In questo modo arriveremo sempre alla meta”.