Al via i campionati di Pulcini e Piccoli Amici, in evidenza la scuola calcio del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Ha preso il via il campionato Pulcini 2010. In evidenza nella prima giornata la squadra C del Follonica Gavorrano guidata da Michele Presta che ha vinto due dei tre tempi disputati contro l’Us Grosseto nel nuovo centro sportivo di Roselle, al termine di una bella prova, dimostrando di saper mettere a frutto gli insegnamenti.

Roselle-Follonica Gavorrano B 3-0, 1-1, 4-1

ROSELLE: Filippo Ferrini, Gabriele Foglia, Jonathan Cappellini, Flavio Giannini, Tommaso Lazzerini, Marco Magaddino, Gabriele Marinoni, Andrea Mini, Matteo Montemerani, Diego Soldati, Andrea Terramoccia, Giovanni Vasconi.

FOLLONICA GAVORRANO: Cosimo Cilemmi, Gioele Del Rio, Rocco Fiorini, Tommaso Pitteri, Gabriele Presta, Daniele Soresina, Niccolò Zeno, Samuele Senesi, Francesco Papini.

ARBITRO: Egidio Favilli.

RETI: nel p.t. Giannini, Terramoccia (2); nel s.t. Mini, Pitteri (FG); nel 3° t. Mini, autorete Fiorini, Terramoccia, Vasconi, Pitteri (FG).

Follonica Gavorrano A-Marina Calcio 0-1, 0-3, 1-6

FOLLONICA GAVORRANO: Manuel Amato, Riccardo Berti, Cesare Cellini, Matteo Flauchi, Alessandro Montomoli, Matteo Pacenti, Dario Radi, Paolo Ricci, Ismaele Zucchelli, MIrko Palmieri. All. Angelo Fioravanti.

MARINA CALCIO: Federico Saniovito, Lorenzo Massai, Filippo Scartabelli, Cristian Bianco, Gabriele Di Felice, Sebastian Savelli, Davide Pratesi, Christian Riccardo.

Pulcini 2010, Us Grosseto-Follonica Gavorrano C 0-0, 0-2, 0-2

US GROSSETO: Gabriele Alunni Biagiotti, Mathias Helmut Broccolini, Alessandro Coratti, Leonardo Di Domenico, Lorenzo Fralassi, Cristiano Galdi, Riccardo Masala, Cristian Palumbo, Alessandro Pilozzi, Diego Rispoli, Cristian Sani, Christian Tana, Devid Yzeirllari.

FOLLONICA GAVORRANO: Riccardo Cacciaguerra, Marco Mastrocola (1), Lorenzo Niccolai, Ettore Pallozzi (2), Francesco Raiano, Thomas Ranieri, Leonardo Rossetti, Samuele Senesi (1), Amir Hfaied, Riccardo Berti, Rocco Fiorini. All. Michele Presta.

Primi Calci 2012. Al Malservisi Matteini di Bagno di Gavorrano si sono disputati due concentramenti della categoria Primi Calci 2012. Nel primo si sono sfidati Leoni di Maremma, Massa Valpiana, Virtus Maremma e InvictaSauro A. La formazione dei Leoni di Maremma: Tommaso Caramelli, Giovanni Cerullo, Leonardo Mancini, Niccolò Bonaguidi, Gabriel Cot, Francesco Pagliarini, Riccardo Agresti, Elia Straccali, Luca Lungu. All. Cesare Toninelli.

Tre le squadre al via nell’altro concentramento: Leoni di Maremma, InvictaSauro B e Roselle. La rosa dei Leoni di Maremma: Gabriel Gaudino, Matteo Giusti, Filippo Di Tella, Cesare Cilemmi, Samuele Reppa, Edoardo Cocomazzi, Antonio Iannibelli, Mirko Carnevale, Samuele Santini. All. Cesare Toninelli.