GROSSETO – Altro fine settimana positivo per il settore giovanile biancorosso. Torna alla vittoria la Juniores di mister Angeli, grazie al gol di Yldiran, mentre devono capitolare gli Allievi sul campo del Sangimignano. Vittorie rotonde per le due formazioni dei Giovanissimi, entrambe in trasferta.

Juniores nazionali: Tuttocuoio-Grosseto 0-1

Vittoria importante per la truppa di mister Angeli, arrivata in un campo difficile e ostico. Vittoria di misura ma che poteva essere molto più limpida viste le numerose occasioni sprecate dal Grosseto. Al 10’ traversa di Ottaviani con un bel tiro deviato sulla traversa da un difensore avversario. Al 20’ gol di Yildiran che su calcio d’angolo insacca dopo la sponda di Sacchini. Nella ripresa al 5’ occasione per Bojinov che dopo una bella percussione spara a lato. Al 16’ st cross di Tropi sul secondo palo, Riitano appoggia per Bojinov che calcia ma il tiro viene murato da un difensore. Al 40’ st occasione per Pineschi che da due passi non arriva sul pallone per un soffio.

Allievi regionali: Sangimignano-Grosseto 3-1

Prima battuta d’arresto per gli Allievi di mister Consonni, che perdono l’imbattibilita sul campo del Sangimignano. I biancorossi, abituati a giocare sempre palla a terra con azioni manovrare, hanno sicuramente sofferto il campo in sintetico molto piccolo. Dopo un paio di nitide occasioni, i padroni di casa vanno in vantaggio al 20′. Bella azione sulla sinistra di Cianciolo e cross al centro dove Soldi di testa anticipa il centrale biancorosso e porta in vantaggio i locali. Al 23′ raddoppio del Sangimignano, Soldi anticipa secco il diretto marcatore ed infila ancora Comi in uscita. Al 28′ prima occasione per il Grosseto ma il tiro di Cargiolli da ottima posizione è parato centralmente da Bacciottini. Nella ripresa Consonni con un triplo cambio cerca di cambiare l’inerzia della partita, fuori Testa, Filippi e Cerulli dentro Mema, Falconi e De Michele ed al 50′ fuori Torti dentro Stefi. I biancorossi rischiano molto meno dietro e al 59′ il Grosseto riapre la partita con una rete rocambolesca. Cross di Angiolini e deviazione di Columbu palla che colpisce la traversa e poi Bacciottini e finisce in rete. Al 61′ gran gol di Cianciolo che fulmina Comi e ristabilisce il doppio vantaggio. Al 68′ fuori Angiolini dentro Cristinzio e senza altre emozioni termina l’incontro. Prossimo impegno domenica nel derby contro la Nuova Grosseto.

Giovanissimi provinciali: Paganico-Grosseto 0-12; Virtus Maremma-Grosseto 1-4

Doppio successo dei Giovanissimi provinciali, che battono il Paganico e la Virtus Maremma. Ben dodici gol nella sfida tra i Giovanissimi di mister Pieri e il Paganico. Una partita che si apre dopo appena 3’ con la rete di Affabile, e che vede anche tra i marcatori un Tenci in gran forma, autore addirittura di cinque gol. Entrano nel tabellino marcatori anche Benetello, Cerboni, Veglianti, Gamberi e Solari. Buon inizio di gara anche per i Giovanissimi di mister Picardi, in vantaggio dopo 10’ con un bel colpo di testa di Palombo. Al 15’ raddoppio di Graffieti, su rigore. La Virtus accorcia a fine primo tempo, in contropiede, ma nella ripresa il Grosseto allunga di nuovo con la rete di Nardi. Il definitivo 4-1 lo firma Steri con un gran tiro da fuori area.

JUNIORES NAZIONALI:

Tuttocuoio-Grosseto 0-1

TUTTOCUOIO: Giannangeli, Kravchenko, Vitale, Marocco, Diop, Faye, El Bahja, Picarella,Ba, Alunno, Sgobbo.

A disp. Campisi, Ercoli. All. Scardigli

GROSSETO: Mileo, Chelini, Tropi, Ottaviani, Fregoli, Sacchini, Riitano, Pineschi, Cerretti, Bojinov, Yildiran.

A disp. Coppola, Fattoi, Lupo, Palmieri, Meacci. All. Angeli

RETE: 20’ Yildiran

ALLIEVI REGIONALI:

Sangimignano-Grosseto 3-1

SANGIMIGNANO: Bacciottini, Rossi, Cano, Macchi, Bimay, Valsecchi, Cangiolo, Ghini, Nasca, Ulivelli, Soldi. All. Mugnaini

US GROSSETO: Comi, Angiolini, Testa, Fillippi, Cerulli, Franceschini, Cargiolli, Lucattini, Torti, Salvadori, Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, De Michele, Mema, Mascelloni, Falconi, Papini, Bruni, Stefi. All. Consonni.

RETI: 20′ Soldi, 23′ Soldi, 59′ Columbu, 61′ Cangiolo.

GIOVANISSIMI A

Paganico-Grosseto 0-12

PAGANICO: Marchisio, Domi, Parini, Branchetti, Redjepi, Cherubini, Fantacci, Pascucci, Avola, Radi, Giacopelli. A disposizione: Norgini, Musina, Scopioni. All. Veglio.

GROSSETO: Lauicino, Fralassi, Bardi, Zarone, Bertoni, Passalacqua, Gamberi, Affabile, Benetello, Solari, Tenci. A disposizione: Bianchi, Corti, Turbanti, Veglianti, Caoduro, Cerboni. All. Pieri.

RETI: 3’ Affabile, 5’ e 17’, 15’ st, 17’ st e 33’ st Tenci, 32’ Benetello, 14’ st Cerboni, 19’ st e 23’ st Veglianti, 28’ st Gamberi, 35’ st Solari.