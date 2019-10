Travolte le baby Gea: Pisa troppo forte per le grossetane

PISA – Troppo forte la Pallacanestro Femminile Pisa per la Gea Grosseto nella gara d’esordio del campionato under 16. Le pisane hanno schierato dodici giocatrici del 2004, mentre Ciolfi e Faragli dispongono di atlete dal 2005-2007. La differenza di valori in campo si è visto già dalle prime battute, tanto che già al primo quarto la formazione di casa ha accumulato 21 punti di vantaggio. Una gara che comunque servirà alle biancorosse per fare esperienza in una categoria completamente nuova.

P.F. PISA: Lucarelli 8, Sereni 4, S. Marini 2, Favilli 2, Garruto 21, Sgorbini 6, Minutolo 4, Di Martino 2, Selmi 8, Sassetti 19, Carboni, Ceccarini 1. All. Cinzia Piazza.

GEA GROSSETO: Tanganelli 6, Di Stano 5, Tizzi, Panella, Landi, Nunziatini, Guasti, Lambardi 2, Vinci, Saccardo, Giulia Faragli 7. All. Andrea Ciolfi, Luca Faragli.

ARBITRO: Gallo.

PARZIALI: 25-4, 41-10, 60-16.