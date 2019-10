Società Canottieri Orbetello, Rocco Terramoccia due volte d’argento al Tera

ORBETELLO – Due belle medaglie d’argento per la Società Canottieri Orbetello, al TERA di Pusiano. Una bella prestazione della società orbetellana, che si giova in particolare del contributo di Rocco Terramoccia, in gran forma. L’atleta lagunare in forza al comitato toscano ottiene la seconda piazza nelle difficili specialità del doppio e quattro di coppia Junior. Tutta la società si complimenta con Rocco per la sua prestazione.