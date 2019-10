Si fuma una canna in pubblico alla festa del paese, ma i carabinieri se ne accorgono

ARCIDOSSO – Avrà pensato che nessuno si sarebbe accorto di lui, o di cosa stesse fumando, e così non ci ha pensato due volte a rollarsi una sigaretta “speciale” e fumarsela lì, in pubblico alla festa della castagna di Arcidosso, in una delle cantine gremite di gente per la festa di paese. Ma i carabinieri in borghese, in giro per controlli, non ci hanno messo molto a capire che quella sigaretta non era fatta con il tabacco, ma con l’hashish.

Durante i controlli i carabinieri hanno sorpreso il giovane grossetano di 25 anni che consumava sostanza stupefacente; dopo perquisizione al giovane sono stati sequestrati 6 grammi di hashish. Il ragazzo al momento del controllo stava tranquillamente fumando una sigaretta artigianale confezionata con parte dello stupefacente. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Grosseto quale assuntore di sostanze stupefacenti.