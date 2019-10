Promozione turismo, Santini: «La gestione degli uffici deve essere uniformata per tutto il territorio»

MASSA MARITTIMA – Si è svolta oggi a Massa Marittima, al Portale delle Arti, la giornata di approfondimento sulla gestione degli uffici turistici dell’Ambito Maremma Toscana area nord. A confronto i Comuni, Anci Toscana, il Centro studi turistici di Firenze, consulente turistico per quanto riguarda l’Ambito, i gestori e gli operatori degli uffici turistici.

Per il Comune di Massa Marittima, capofila nella gestione degli uffici turistici per i comuni dell’Ambito Maremma nord, erano presenti il sindaco Marcello Giuntini e l’assessore al Turismo Luca Santini.

“Dobbiamo migliorare insieme la qualità del servizio di informazione e di accoglienza turistica – ha dichiarato il sindaco -. Per questo è importante il confronto con tutti i soggetti interessati”.

“Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo uniformare la gestione di tutti gli uffici turistici nel territorio – ha sottolineato l’assessore Santini – anche se sono operatori differenti. In ogni ufficio dell’ambito, il turista deve trovare non solo tutte le informazioni su eventi, ospitalità e mobilità per quanto riguarda quel singolo comune, ma anche per tutte le altre città dell’Ambito. Solo in questo modo possiamo fare un salto di qualità nel campo dell’accoglienza, nella promozione e informazione turistica”.