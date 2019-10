SEGGIANO – Torna la nostra rubrica Maremma com’era, con le vecchie foto inviate dai lettori. È una foto bella e molto vecchia quella che ci manda Renzo Bonelli. La foto, scattata a Seggiano, nell’anno scolastico 1936-37. L’immagine mostra due classi, maschile e femminile delle elementari. Nella foto la maestra Carlotta Ciotti distribuisce agli alunni l’olio di fegato di merluzzo (per ingrandire cliccare sulla foto sotto).

Un gesto di cura da parte dell’insegnante: «Erano tempi in cui il cibo scarseggiava e la carne si mangiava una volta a settimana e solo nelle famiglie più abbienti – racconta Bonelli -. Nelle scuole veniva distribuito l’olio di fegato di merluzzo come integratore alimentare». Da notare che non tutti i bambini hanno il cucchiaio in mano, quindi probabilmente, dopo il “primo turno” il cucchiaio passava ai compagni. Particolari anche i pantaloni di alcuni maschietti, a sbuffo sotto il ginocchio, alla zuava.

di 52 Galleria fotografica Maremma com'era









Se qualcuno si riconoscesse nelle foto che vi stiamo proponendo nella nostra rubrica, o riconoscesse qualcuno, o ancora avesse vecchie fotografie da inviarci (anche degli anni 70-80-90) può scrivere a redazione@ilgiunco.net o inviare un messaggio WhatsApp a 334.5212000. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.