La follonichese Ilaria Loli trionfa agli Europei: tre medaglie d’oro e la Pro Card

FOLLONICA – Straordinaria e sempre più vincente la presidentessa dell’Asd Fitness Club di Follonica Ilaria Loli. La 34enne bodybuilder, senese ma follonichese di adozione, a un anno di distanza dalle splendide medaglie che l’hanno resa famosa in Maremma, si riconferma in ottima forma e combattività conquistando l’European Championship Slovacchia 2019: per lei il titolo di Campionessa assoluta di Europa, nella categoria Natural Bodybuilding Bikini Fitness Ainbb/ICN. Questi i metalli preziosi portati via da Loli: una medaglia d’oro nella categoria Bikini -fino ad altezza 165 cm, un oro Bikini Open e un altro oro assoluto Overall, vittoria quest’ultima che le ha fatto ottenere la Pro card, ovvero l’ingresso nel mondo del professionismo.

Grande la gioia di Ilaria, che h ringraziato il suo preparatore Fabio Nencioni della palestra Sport e Forma di Larciano: “Ho fatto del mio lavoro uno stile di vita che mi ha portato a lottare nel raggiungimento di ogni obiettivo. Studio su di me per offrire ai miei clienti il massimo e soprattutto porto loro nel mio mondo dove la salute ed il benessere si trovano al primo posto”.