I biancorossi stavolta sono l’Empoli, prima sconfitta stagionale per la Gea

GROSSETO – Prima sconfitta stagionale per la Cooplat Ambiente Grosseto nel campionato di serie C silver. I ragazzi di Pablo Crudeli si sono arresi (71-55) sul parquet del Biancorosso Empoli, al termine di una gara che si è praticamente decisa tra il secondo e il terzo quarto.

I grossetani hanno chiuso la prima frazione con due punti di vantaggio, ma un parziale di 8-0, nel giro di due minuti, ha permesso al quintetto di casa di passare in vantaggio prima di andare all’intervallo lungo sopra di undici lunghezze. Nel secondo tempo il Biancorosso Empoli, desideroso di vendicare due brucianti ko, si è limitato a controllare ed è riuscito a portare a casa il primo successo della stagione, anche se il punteggio finale non rende giustizia a Zambianchi e compagni, che per lunghi tratti hanno giocato alla pari con gli avversari, che hanno avuto nel pressing e nella fisicità le loro armi migliori.

L’attacco grossetano non purtroppo è riuscito a confermare le prestazioni delle prime due gare, anche se a cinque minuti dalla fine la Cooplat Ambiente ha avuto in mano la palla del -8 prima di tre bombe di Giulio Maltomini (undici punti nell’ultimo quarto) che hanno permesso ai locali di allungare nuovamente, Un ko che va preso comunque senza drammi contro un avversario di ottima caratura, che ha avuto un contributo di punti da tutti e dodici i giocatori a referto. Miglior realizzatore biancorosso Matteo Perin, che ha realizzato undici dei 17 punti dalla lunetta, non riuscendo a trovare varchi nell’ottima difesa empolese. Bravo il play sedicenne Nicolas Battaglini, che ha chiuso con cinque punti, con una bomba.

BIANCOROSSO EMPOLI: Falaschi 14, Galligani 6, Balducci 3, Malventi 1, Berti 4, Bellucci 2, Pinzani 3 (1 tripla), Ghizzani 9, Maltomini 14 (3 triple), Landi 3 (1 tripla), Mugnaini 2, Calugi 10. All. Michel Magagnoli.

COOPLAT AMBIENTE: Battaglini 5 (1 tripla), Simonelli 5, Zambianchi 6, Perin 17, Bambini 3 (1 tripla), Morgia 8, Furi 9, Ricciarelli, Mari 2, Gruevski, Bocchi. All. Pablo Crudeli.

ARBITRI: Andrea Dori di Pergine Valdarno e Samuele Pierallini di San Giovanni Valdarno.

PARZIALI: 13-15, 35-24; 55-40