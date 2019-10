Follonica liquidato, trionfano gli Under 17 del Circolo Pattinatori. I risultati delle altre giovanili

GROSSETO – Roboante affermazione degli Under 17 del Circolo Pattinatori Grosseto sulla pista del Follonica. I biancorossi allenati da Ciupi e Saitta hanno travolto gli azzurri di Paghi con una partita perfetta. Dopo una fase iniziale di equilibrio, il Grosseto ha preso il largo sul finire dei primo tempo, grazie ad Alessio Casaburi, autore di una straordinaria prestazione, che ha sbloccato il risultato a 14’11; la doppietta di Lorenzo Alfieri nel giro di un minuto (14’43 e 15’39) ha permesso al Cp di andare all’intervallo sulla ripresa. La doppietta di Casaburi (4’32 e 5’20) ha di fatto chiuso il match. I grossetani hanno firmato il 6-0 con Leonardo Ciupi (10’24) e a 2’44 dalla fine hanno firmato il settimo gol con Alfieri. Una prestazione super, insomma.

Under 17, Follonica-Grosseto 0-7

FOLLONICA: Betti, Ernesto Maggi; Montauti, Adriano Maggi, Ricceri, Bracali, Niccolai, Onori, Galgani. All. Federico Paghi.

C.P. GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Casini, Alfieri (3), Della Giovampaola, Cardi, Leonardo Ciupi (1), Pippi, Casaburi (3). All. Marco Ciupi, Alessandro Saitta.

ARBITRO: Daniele Moretti.

Sconfitta con qualche rimpianto per gli Under 15 contro il Sarzana. I maremmani si sono portati sul 2-0 grazie alla doppietta di Pier Francesco Montomoli, ma non sono riusciti ad arginare il ritorno dei liguri che sono andati all’intervallo avanti 3-2. Nella ripresa a 4’08 dalla fine è arrivato il quarto gol ospite. E’ stato però Montomoli, al 16’22 a ridare fiato alle speranze del Circolo Pattinatori. Nel finale però l’imprendibile Lorenzo Angeletti (3 su 3 nei tiri diretti ha regalato il gol della tranquilittà al Sarzana).

Under 15, Grosseto-Sarzana 3-5

GROSSETO: Peruzzi Squarcia, Vittoria Masetti; Leonardio Balducci, Cardi, Tognarini, Montomoli (3), Lumi Burroni, Francesco Masetti. All. Marco Ciupi.

SARZANA: Andreoni, Setola; Zamperini, Cioffi, Lavagetti, D’Elia, Giuliani, Angeletti (5). All. Fabrizio Bassani.

ARBITRO: Davide Poli.

Troppo forte invece il CGC Viareggio per la giovanissima formazione Under 13 di Pablo Saavedra. I piccoli biancorossi hanno cercato di reagire, sopratutto nella prima frazione, nella quale hanno accorciato prima sul 3-1 con Betti, poi sul 6-2 con Francesco Masetti, fallendo anche un rigore con lo stesso Masetti. Nella ripresa non c’è stata mai storia, con i versiliesi volati fino al 15-2.

Under 13, CGC Viareggio-C.P. Grosseto 15-2 (p.t. 7-2)

CGC VIAREGGIO: Antonini (3), Casano, Larini (5), Miliotti, Santaniello, Cozzani (1), Palagi, Di Roma (4), Puccinelli (1). All. Josep Selva, Samuele Muglia.

C.P. GROSSETO: Croci, Nicholas Balducci, Fonti, Turbanti, Muntean, Leonardo Balducci, Convertiti Mann, Betti (1), Francesco Masetti (1). All. Pablo Saavedra.

ARBITRO: Alessandro Capparelli.