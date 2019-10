Follonica Gavorrano: poker di Allievi e Giovanissimi, buone prove degli Esordienti

FOLLONICA – Alti e bassi per le numerose squadre del settore giovanile del Follonica Gavorrano impegnate nei rispettivi campionati. Scivolone casalingo per gli Allievi provinciali contro il Paganico (1-2). In vantaggio dopo la prima frazione grazie alla rete firmata da Kasa, i biancororossoblù sono stati raggiunti e superati nella ripresa, nel giro di undici minuti, a causa di due calci di rigore, trasformati da Peluso. I 2003 hanno comunque disputato un buon incontro e la sconfitta è sicuramente immeritata.

Allievi provinciali 2003, Follonica Gavorrano-Paganico 1-2

FOLLONICA GAVORRANO: Barbanera, Caronia, Bicocchi (37’ s.t. Bicocchi), Centrella (38’ s.t. Confortini), Capitani (28’ s.t. Porciani), Tozzini, Haxhini, Gesi (37’ s.t. Marchioni), Biagetti, Kasa, D’Argenzio. A disposizione: Ioele, Venturi, Gentili, Toninelli, Di Lorenzo. All. Marco Cacitti.

PAGANICO: Nucciotti, Capitini, Desideri, Vittori, Biadi, Folli (1’ s.t. Vescovo), Nastro (7’ s.t. Terni), Fantacci, Peluso, Marconi, Reali. A disposizione: Riccardi, Santoni, Piccini, Casini, Begnardi. All. Cocciolo.

MARCATORI: nel p.t. al 10’ Kasa; nel s.t. al 21’ Peluso (rigore), al 32’ Peluso (rigore).

ESPULSO: Marchioni; ammoniti Barbanera, Capitani, Haxhini, Terni.

Netto successo invece per gli Allievi interprovinciali 2004 che si sono sbarazzati con due gol per tempo della Virtus Maremma, al termine di una gara senza storia. A mettere la gara sulla giusta strada per i locali sono state due splendide punizioni di Antonini. Da quel momento c’è stata una sola squadra in campo e nella ripresa, al termine di due azioni ben orchestrate, sono arrivate le segnature di Guidi e Giansoldati.

Allievi interprovinciali 2004, Follonica Gavorrano-Virtus Maremma 4-0

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Cheli (55’ Frati), Temperini (65’ Dema), Giansoldati, Guarino, Cecchetti, Antonini (60’ Arena), Pagnini, Guidi, Nelli (65’ Quinzi), Fioretti (50’ Mancinelli). A disposizione: Giuseppone, Campinoti, Minichini, Desiderato. All. Luca Grossi.

VIRTUS MAREMMA: Broccaluca, Morabito, Velin, De Maria, Baldanzi, Rossi, Poli, Grassi, Bernardini, Kanxha, Buzzegoli. A disposizione: Bonaccorsi, Cellini, Carraresi, Signori, Campetiella, Vichi, Carraresi.

MARCATORI: al 35’ e al 39’ Antonini, al 53’ Guidi, al 73’ Giansoldati.

I Giovanissimi 2005 hanno espugnato lo “Stanghellini” di Valpiana, mettendo al tappeto il Massa Valpiana grazie ad un ottimo secondo tempo, nel quale hanno messo a segno 4 reti, ribaltando lo 0-1 della prima frazione. «Positiva la ripresa: abbiamo giocato ad una porta – commenta il mister Giacomo Ricca – ma dobbiamo migliorare l’approccio alla gara. Nel primo tempo abbiamo giocato male».

Giovanissimi provinciali 2005, Massa Valpiana-Follonica Gavorrano 1-4

MASSA VALPIANA: Pompo, Guarini, Poli, Vagnetti, Sani, Sorvillo, Carli (29’ p.t. Petrica), Grassini, Boccabella (10’ s.t. Losi), Gobbini, Casini. A disposizione: Pollini Frasca, Fontani, Zullo, Panieri. All. Bartaletti.

FOLLONICA GAVORRANO: Leandri, Santi, Fratila (20’ Fedele Fiore), Rodriguez, Mogavero, Olivato, Ruggero (1’ s.t. Mignetti), D’Argenzio (25’ s.t. Mattia Fiore), Cassi, Sacchelli, Felici. A disposizione: Lorenzi. All. Ricca.

MARCATORI: nel p.t. al 17’ Sorvillo; nel s.t. al 1’ Cassi, al 17’ Santi, al 32’ Fedele Fiore, al 34’ Felici.

Bella conferma per gli Esordienti 2007 A del Follonica Gavorrano che vincono tutti i tempi sul campo del Cristo a Marina di Grosseto, contro il Marina Calcio, Netto il dominio dei ragazzi di Sergio Mazzau, non solo per il risultato ma per le buone trame di gioco. La squadra si sta esprimendo ad un ottimo livello. Godano con sette reti e Ghirlandini con 4 i trascinatori della squadra. Buono anche l’esordio di Basilicata. Tris anche per gli Esordienti 2008 di Gaetano Barbera contro l’Invicta Sauro. Due reti a testa per Grosso, Esposito e Rocchi.

I tabellini degli Esordienti del Follonica Gavorrano

Esordienti 2007, Marina Calcio-Follonica Gavorrano 0, 3, 0-6, 0-6

MARINA CALCIO: Balducci, Benzi, Citarese, D’Errico, Di Felice, Marku, Sanetti, Sciarra, Tiberi, D’Andria, Jorio..

FOLLONICA GAVORRANO: Shehu, Godano, Ghirlandini, Colledan, Masini, Zaccariello, Haxini, Lesaj, Signori, Basilicata, Cozzolino, Poccetti. All. Sergio Mazzu.

MARCATORI: nel p.t. al 5’ e al 7’ Godano, al 10’ Signori; nel s.t. al 2’, al 13’ e al 17’ Godano, al 4’ e al 5’ Ghirlandini, al 9’ Colledan; nel 3° t. al 2’ e al 5’ Ghirlandini, al 2’ e al 18’ Godano, al 10’ Poccetti, al 16’ Lesaj.

Esordienti 2008, Massa Valpiana-Follonica Gavorrano A 0-2, 1-0, 0-0

FOLLONICA GAVORRANO: Alessio Parenti, Niccolò Cascioli, Joussef El Ahmar, Giuseppe Vitiello, Alessandro De Simone, Aimene Ghaya, Alessio Shira (1), Diego Bocci, Arsen Boshchuk, Ruan Silva Soares, Adam Choukairi, Alfredo De Angelis (1). All Massimo Vannetti.

Shut-out 17-10 per il Follonica

Esordienti 2008, Follonica Gavorrano B-Virtus Maremma 2-3, 0-1, 1-0

FOLLONICA GAVORRANO: Stefano Alfonsi, Filippo Mosca, Matteo Costabile, Marco Tonelli, Filippo Franchellucci, Gabriele Nardo, Niccolò Cascioli, Mattia Ginanneschi, Tomas Valdrighi, Gabriele Imperato, Stella Guelfi, Leonardo Guarini. All. Massimo Vannetti.

VIRTUS MAREMMA: Maurizio Agovino, Brando Bindi, Lorenzo Civilini, Enea Garau, Niccolò Ferri, Pierluigi Galdi, Griseldo Kopshti, Daniel Musardo, Othman Sabri, Roberto Shehi, Samuele Trombini, Fabio Vellutini, Samuele Zenobi, Zeno Bendinelli, Harigen Daiu. All. Gerolamo Avenoso.

Shut-out: 22-21 per il Follonica Gavorrano.

Esordienti 2008, Follonica Gavorrano C-InvictaSauro 2-0, 3-0, 3-0

FOLLONICA GAVORRANO: Stefano Alfonsi, Giulio Pimpinelli, Matteo Riva, Tommaso Riva, Vincenzo Presta, Emilio Prisco, Kevin Lesay, Lorenzo Grosso, Serse Rocchi, Daniele Esposito, Mattia Ginanneschi. All. Gaetano Barbera.

INVICTASAURO: Federico Argirò, Michael Attriti, Flori Baci, Matteo Bernabei, Tommaso Bonari, Gabriele Burgassi, Iustin Mihai Cazacu, Francesco Ghini, Sebastiano Gualdani, Giorgio Tabansi, Thomas Mariotti, Marat Scorza, Filippo Tocci, Thomas Toni, Mathias Tonini. All. Leonardo Sabbatini.

ARBITRO: Fabrizio Alfonsi.

MARCATORI: nel p.t. Grosso, Presta; nel s.t. Esposito (2), Grosso; nel 3° t. Rocchi (2), Ginanneschi.

Goleada dei Giovanissimi interprovinciali 2006 contro la Nuova Grosseto Barbanella. I ragazzi di Patrizio Marconi e Renato Greco chiudono il discorso nella prima frazione nel quale calano un bel poker di reti. Dopo appena sette minuti il Follonica Gavorrano si è portato sul 2-0. Strepitosa giornata del centravanti Manollari, autore di quattro reti.

Giovanissimi interprovinciali 2006, Follonica Gavorrano-Nuova Grosseto Barbanella 6-1

FOLLONICA GAVORRANO: Musetti, Asta (52’ Cristoferi), Dragos (55’ Duranti), Haxini, Malia, Foderi, Vallone (68’ Attanasio), Coman (48’ Ranieri), Manollari (60’ Iuliano), Miccoli, Ascione (48’ Hakim). A disposizione: Metin.

NUOVA GROSSETO: Di Lorenzo, Coppolecchia, Buonfiglio, Nasini, D’Andrea (58’ Tarolla), Venturelli (50’ De Pascale), Caporali, Molinu (42’ Culicchi), Cunti, Violante, Niccolini (36’ Bammicelli).

MARCATORI: al 1’ Vallone, al 7’ Manollari, al 15’ Manollari, al 21’ Manollari, al 38’ Manollari, al 51’ Hakim, al 64’ Violante.