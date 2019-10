Chiusura Ufficio anagrafe per procedure di aggiornamento. Ecco quando

FOLLONICA – A seguito del subentro dell’Anpr, l’Associazione nazionale popolare residente, alle anagrafi comunali secondo quanto previsto dalle normative di legge, il Comune di Follonica ha fissato la fase finale per il giorno mercoledì 23 ottobre.

Per effettuare le operazioni necessarie al subentro, in questa data l’Ufficio anagrafe dovrà essere chiuso al pubblico per l’intera giornata e nessun ufficio comunale potrà accedere, anche per la sola consultazione, alla procedura dei servizi demografici.