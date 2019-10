Calcio a 7, tanti gol e spettacolo in Coppa Italia. Terzo successo per La Macrilela

GROSSETO – La Coppa Italia di calcio a 7 Csen over 35 sta entrando nel vivo. Nel girone A La Stecca e Veterani Sportivi impattano 3-3 e ne trae vantaggio quindi l’Health Lab di Vattiata che resta così al comando del girone con 6 punti; vittoria importante per la Panetteria Maremma che si impone con autorità (4-1 il finale) sul Granducato del Sasso, superato con le doppiette di Ferrara e Brischi. Nel gruppo B bella vittoria per il Ristorante Pizzeria La Macrilela, che ha strapazzato 7-2 il Finanzia e Friends con doppiette di Tammaro e Palmarini. Sette reti anche per il Panificio Arzilli che vince la sagra del gol contro gli Amatori Grosseto grazie alle sei reti dello scatenato Valurta.



La classifica del girone A: Health Lab 6, La Stecca 5, Veterani Sportivi 4, Panetteria Maremma 4, Granducato del Sasso 0.

La classifica del girone B: Rist. Pizz. La Macrilela 9, Finanzia e Friends 4, Il Veliero 3, Panificio Arzilli 3, Amatori Grosseto 1.

La Stecca-Veterani Sportivi 3-3

LA STECCA: Alemanno, Corina, Battistini, Sacchini, Cuneo, Cantalino, Biagetti.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Nardi, Patterlini, Spampani, Penco, Saleppico, Savelli, Barbero, Niccolai.

Marcatori: 3 Battistini; 3 Spampani.

Panetteria Maremma-Granducato del Sasso 4-1

PANETTERIA MAREMMA: Allegro, Briaschi, Bonaugura, Cianti, Cinelli, Ferrara, Cipriani, Siveri, Gigli.

GRANDUCATO DEL SASSO: Trilli, Rossi, Musilli, Barbarini, Bulku, Catocci, Hoxha, Montani.

Marcatori: 2 Ferrara, 2 Briaschi; Musilli.

Finanzia e Friends-Rist.Pizz. La Macrilela 2-7

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Orusei, Rosi, Zarone, Niccolini, Scipioni, Rossi, Guazzini, Morello.

LA MACRILELA: Canu, Casolaro, Riso, Tammaro, Cascione, Cozzolino, Pellegrino, Di Guardo, Palmarini, Coppola.

Marcatori: 2 Zarone; 2 Tammaro, 2 Palmarini, Cascione, Di Guardo, Coppola.

Panifico Arzilli-Amatori Grosseto 7-4

PANIFICIO ARZILLI: Valurta, Pastorelli, Mucci, Lozzi, Narducci, Bruni, Lorenzini, Stivaletti.

AMATORI GROSSETO: Ferro, Silvestro, Bagnoli, Zerbini S., Zerbini R., Guerra.

Marcatori: 6 Valurta, Lozzi; 2 Zerbiini R., Zerbini S., Guerra.