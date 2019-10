Amati: «Auto troppo veloci nei centri abitati: servono dissuasori di velocità»

ARCIDOSSO – “Come gruppo in consiglio comunale, – dice Guendalina Amati, capogruppo lista Rinasci Arcidosso – avendo avuto numerose segnalazioni da parte di numerosi cittadini, abbiamo depositato in questi giorni una richiesta di convocazione del consiglio comunale e una mozione, riguardante la velocità eccessiva di molti automezzi che percorrono le strade del nostro capoluogo e frazioni, mettendo così a repentaglio l’incolumità delle persone che si trovano ad attraversare le vie per accedere ai negozi, attività commerciali e vari servizi”.

“Nella nostra mozione, – continua Guendalina Amati – chiediamo all’amministrazione comunale, quale Ente preposto alla manutenzione delle strade comunali, di collocare dei limitatori o dissuasori di traffico al fine così di ridurre la velocità dei veicoli, così da garantire al meglio la sicurezza e l’incolumità di quanti, pedoni e ciclisti, visto che le zone in oggetto sono sia residenziali sia non residenziali, e caratterizzate dalla costante presenza di pedoni, bambini, anziani che le utilizzano oltre che per i normali spostamenti anche per attività di jogging, passeggiate a piedi e in bicicletta”.

In particolare, la mozione di Rinasci Arcidosso, punta il dito “su strade ritenute molto trafficate come via Davide Lazzaretti, via Roma, ad Arcidosso, via Provinciale a Stribugliano e la strada della Serra”.