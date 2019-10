Acquedotto del Fiora, intervento urgente per una perdita: possibile mancanza d’acqua

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Intervento urgente di Acquedotto del Fiora a Castiglione della Pescaia, dove è in corso, in collaborazione con Toscana Energia, la ricerca di una possibile perdita sulla rete idrica che potrebbe essere la causa di infiltrazioni di acqua nella condotta di distribuzione del gas. Il gestore del servizio idrico sta effettuando chiusure parziali della rete di acquedotto per individuare l’eventuale perdita e, nel caso, procedere prontamente alla riparazione.

AdF si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi qualora si verificassero temporanee mancanze di acqua e/o gas alla utenze di via Ansedonia e zone limitrofe.