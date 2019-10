Acquedotto del Fiora al Maremà: punto informazioni sui nuovi strumenti digitali

GROSSETO – AdF digital, un desk informativo al Maremà di Grosseto. Ha aperto oggi (21 ottobre), nel centro commerciale del capoluogo maremmano, il punto informazioni sugli strumenti digitali pensati da Acquedotto del fiora per migliorare i servizi commerciali in termini di rapidità e praticità.

Sportello online, bolletta web, app Myfiora, MyBank, cbill, segnalazione guasti via app: AdF va verso il futuro insieme ai propri utenti e punta su una serie di strumenti digitali che rendono ancora più pratica e rapida la fruizione dei servizi commerciali, affiancando i canali di contatto tradizionali – sportelli sul territorio e call center. Questi ultimi, grazie al tempo e alle risorse liberate da chi utilizza i nuovi mezzi, possono così focalizzarsi sulle casistiche più complesse o dedicarsi ai clienti che non hanno familiarità con le nuove tecnologie.

L’apertura del desk informativo, che resterà al Maremà di Grosseto fino a domenica 27 ottobre, fa parte della campagna di comunicazione pensata da AdF per far conoscere il più possibile gli strumenti digitali: un punto di contatto con personale appositamente formato, a disposizione dei clienti per rispondere alle domande e chiarire eventuali dubbi e dove tutti coloro che attiveranno uno degli strumenti digitali riceveranno in omaggio un gadget (borraccia, shopper etc.) con il logo di AdF.