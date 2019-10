Secchi trascina il Ghivizzano, ko esterno degli Juniores del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Sconfitta esterna per 2-0 per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano sul campo di Ghivizzano nella sesta giornata di andata. I biancorossoblù allenati da Giulio Biagetti hanno disputato una signora partita e al termine dei 90 minuti c’è molto rammarico: le reti che hanno deciso il confronto sono arrivate nel giro di cinque minuti, tra il 32’ e il 37’ della ripresa, a causa di due ingenuità dei maremmani. Il Follonica Gavorrano lamenta anche un mezzo rigore non concesso dal direttore di gara e pensa con rimpianto ad un’occasione avuta da Costanzo sullo zero a zero con il portiere che ha parato un bel tiro dell’attaccante.

«L’unica nota stonata della giornata – commenta mister Giulio Biagetti – è il risultato. Abbiamo giocato molto bene, con l’atteggiamento giusto e senza quei due errori probabilmente tornavamo a casa con un risultato positivo».

GHIVIZZANO: Lupi, Pietrazzini, Simoni, Woollard (25’ s.t. Giovannetti), Pazzaglia, Cavani (34’ e.t. Bazelli), Lo Russo, Cortopassi, Donati, Secchi, Del Re (25’ s.t. Rocchiccioli). A disposizione: Scatena, Tulipano, Pellegrini, Disperati. All. Daniele Giraldi.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Giustarini, Righini, Pacchini (20’ s.t. Carrella), Curcio (10’ s.t. Avenoso), Cavallini, Mordini (20’ s.t. Molia), Cordovani (40’ s.t. Conti), Pastore (40’ s.t. Rubegni), Xhafa. A disposizione: Mazzi, Manollari, Zanaboni, Berti. All. Giulio Biagetti.

ARBITRO: Cagnoli di Viareggio (assistenti Cheli e Tranchida di Pisa).

MARCATORI: 32’ st e 37’ st Secchi.

NOTE: ammoniti Secchi, Pastore e Pacchini.

I risultati della 6ª giornata: Fezzanese-Aquila Montevarchi 2-1, Ghivizzano-Follonica Gavorrano 2-0, Lucchese-Seravezza Pozzi 4-2, Ponsacco-Pontedera 2-1, Real Forte Querceta-Aglianese 2-1, Sangiovannese-San Donato Tavarnelle 1-0, Tuttocuoio-Grosseto 0-1.

La classifica: Ghivizzano 14 punti; Sangiovannese 13; San Donato Tavarnelle, Fezzanese 12; Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Grosseto 9; Real Forte Querceta 8; Lucchese, Ponsacco, 6; Aglianese 4; Seravezza Pozzi 3; Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 4.