Pallamano Follonica corsara: Grosseto strapazzato 48-22. Fumata nera per le giovanili

FOLLONICA – Successo corsaro per 48-22 per la prima squadra della Pallamano Follonica in casa del Grosseto, impegnate nel campionato di serie B, in una partita dominata dal primo all’ultimo minuto. Un esordio prorompente dei ragazzi del golfo che non hanno tradito le aspettative degli allenatori visto il buon ritmo tenuto negli allenamenti. Grande prova dei portieri Gruosso e Carli che hanno dato sicurezza a tutta la difesa. In attacco notevole prestazione di Pesci e Ramanovski, senza nulla togliere al resto della squadra, che ha gestito al meglio ogni palla andando a segno con ogni giocatore sceso in campo. Il Grosseto da parte sua ha cercato di sorprendere la difesa ospite nelle ripartenze, senza mai impensierire oltremodo la retroguardia follonichese. Il Follonica sempre in vantaggio conclude la prima frazione di gioco con il punteggio di 10 a 25. Nella ripresa la musica non cambia con gli ospiti che dilagano per la gioia dei loro sostenitori.

Sconfitta casalinga delle Under 17 della Pallamano Follonica, battute 13-22 dalle coetanee del Mugello al palagolfo. Un primo tempo giocato alla pari. Nella ripresa qualche errore di troppo delle follonichesi in fase di realizzazione e un calo fisico hanno permesso al Mugello di organizzarsi al meglio e di allungare le distanze . Quando le padrone di casa hanno provato a forzare il gioco, il Mugello ha approfittato con il contropiede andando a vincere la gara con il risultato finale di 13/22

Finisce con un ko per 28-16 il confronto fra gli Under 15 follonichesi con il Medicea Handball.