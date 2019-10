«Mi sono perso» fungaiolo non riesce ad uscire dal bosco e chiama i Vigili del fuoco

ROCCASTRADA – Aggiornamento ore 11.57: Guidato per telefono dalla sala operativa dei Vigili del fuoco l’uomo è riuscito ad uscire dal bosco.

News ore 11,39: È andato a fare funghi nei boschi attorno a Roccastrada, ma ad un certo punto si è reso conto che non riusciva più ad uscire dal bosco e non era in grado di ritrovare la strada per l’auto.

L’uomo ha chiamato i Vigili del fuoco, ma non è stato in grado di indicare la posizione precisa in cui si trovava se non che era la zona della stazione di Roccastrada. I Vigili del fuoco si sono recati sul posto e hanno acceso le sirene per dare all’uomo un segnale acustico verso cui dirigersi. Al momento le ricerche sono ancora in corso.