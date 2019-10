Gioco, palle gol e traverse ma solo un pareggio per il Follonica Gavorrano contro il Grassina

GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano domina a Grassina, costruisce dieci limpide azioni da rete, colpisce due traverse, ma alla fine si deve purtroppo accontentare di portare a casa un punto, il primo della stagione lontano dalle mura amiche. I ragazzi di Paolo Indiani, che si sono presentati in campo con il terzetto di difesa composto da Placido, Berardi e Bruni, hanno disputato una gara all’arrembaggio, regalando anche momenti di calcio champagne, ma la palla non è entrata. Si è capito subito che non era giornata.

Pronti vie e dopo venti secondi Cristian Brega colpisce la traversa. Ne colpirà poi un’altra nel secondo tempo. Il bomber maremmano ha avuto un paio di opportunità ma non è riuscito a bucare la rete. Al 17′ del secondo tempo un gran diagonale di Giulio Grifoni ha portato in vantaggio il Follonica Gavorrano, ma il Grassina è riuscito a muovere la classifica su un colpo di testa di Villagatti che ha incocciato la palla su un calcio d’angolo: traversa e rete. Conti e compagni hanno provato a produrre l’ultimo sforzo, ma senza riuscire a segnare il secondo gol che avrebbe premiato gli sforzi compiuti nel corso dei 96 minuti. Al 75′ arriva il pareggio dei fiorentini con il centrale Villagatti che salta più in alto di tutti su un calcio d’angolo.

GRASSINA (4-3-3): Burzagli; Privitera, Benvenuti, Degl’Innocenti, Pisaneschi, Villagatti, Bigica, Nuti, Marzierli (Bruni), Calosi, Di Blasio (Gargano). A disposizione: Cecchi, Testaguzza, Alderotti, Metafonti, Alfarano, Baccini, Leporatti. All. Matteo Innocenti.

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Wroblewski; Placido, Berardi, Bruni; Grifoni, Conti, Pardera, P. Carcani (Dell’Aquila); Lepri, Lombardi (Lamioni); Brega. A disposizione: N. Carcani, Ferrante, Vanni, Valente, Palmese, Costanzo, Fracassini. All. Indiani.

ARBITRO: Pistarelli di Fermo (assistenti Giacomini di Viterbo e Jorgji di Albano Laziale).

MARCATORI: 17′ st Grifoni, 30′ st Villagatti.

NOTE: ammoniti Berardi, Conti, Leonardo Bruni, Privitera. Rec. p.t. 2′, s.t. 4′

I risultati dell’8ª giornata del girone E: Aglianese-Scandicci 3-0, Aquila Montevarchi-Monterosi 1-1, Foligno-Albalonga 1-3, Grassina-Follonica Gavorrano 1-1, Grosseto-Sangiovannese 2-2, Pomezia-Cannara 2-1, Ponsacco-Tuttocuoio 1-1, San Donato Tavarnelle-Flaminia 1-1, Sporting Trestina-Bastia 1-2.

Classifica: Albalonga 18 punti; Monterosi 17; Grosseto 15; Scandicci, Sangiovannese 14, Foligno 13; Aglianese 12; Trestina, Ponsacco 11; Grassina, Follonica Gavorrano, San Donato Tavarnelle 9; Bastia,Pomezia, Cannara, Flaminia 8; Aquila Montevarchi 7; Tuttocuoio 2.