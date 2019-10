GROSSETO – Bella prova di forza dell’Edilfox Grosseto nella seconda giornata del campionato di serie A2 di hockey pista, contro lo Zetamec Roller Bassano. Nella giornata dell’inaugurazione della pista di via Mercurio, davanti a quasi 200 spettatori, i ragazzi di Massimo Mariotti prevalgono per 6-1 esprimendosi al meglio, dimostrando solidità difensiva e buon gioco offensivo e per gli avversari (terzi nello scorso campionato) non c’è scampo. I biancorossi grossetani, che hanno fallito anche un rigore con Buralli a 5’25 dalla fine del primo tempo, hanno chiuso la prima frazione con le segnature di Federico Buralli e Pablo Saavedra, i due volti nuovi della “Big red machine” e nella ripresa sono arrivati fino al 5-0, prima di subire l’unico gol del match dal Bassano, che ha comunque sbagliato due rigori. L’ultimo acuto della gara è stato il centro di Gucci, che ha così firmato una doppietta come Buralli.



“Sono molto soddisfatto – ha detto a fine gara l’allenatore Massimo Mariotti – I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato più concreti, diligenti e hanno fatto valere il fattore campo. Abbiamo giocato da squadra e mi hanno fatto piacere i complimenti del tecnico avversario. Non bisogna però adagiarsi questo deve essere solo un punto di partenza per diventare sempre più squadra. Il pubblico? Me ne aspettavo forse un pochino di più, ma dobbiamo lavorare per farci conoscere in città, per far innamorare nuovamente i grossetani di questo sport”.

Edilfox Grosseto-Zetamec Bassano 6-1

EDILFOX GROSSETO: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli. All. Massimo Mariotti.

ZETAMEC BASSANO: Comin, Bombieri; Pelva, Tottene, Panizza, Marangoni, Zen, Fraccaro, Bergamin. All. Ivano Zanfi.

ARBITRO: Alessandro Ciccolella.

RETI: nel p.t. 9’09 Buralli, 19’48 Saavedra; nel s.t. 2’39 Gemignani, 3’43 Buralli, 10’08 Gucci, 15′ Pelva, 19’44 Gucci.

NOTE: cartellino blu a Battaglia e Fraccaro.