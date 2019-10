Nuovo incontro dell’Invictasauro sulle tecniche di comunicazione per tecnici e dirigenti

GROSSETO – Incontro formativo presso il centro sportivo di via Lago di Varano, alle pre 19 di lunedì 21 ottobre, organizzato dall’Asd Invictasauro, riservato ai tecnici e dirigenti della società e agli interessati.

L’incontro avrà come titolo “Tecniche di comunicazione professionale efficace: come gestire in maniera adeguata le relazioni sia interne che esterne”. Il relatore sarà la dottoressa Ilaria Zambrini, psicologa dello sport con master in psicologia del calcio e Mental Coaching. Vista l’importanza dell’argomento, che riguarda la giusta comunicazione dei tecnici e dei dirigenti nei confronti dei bambini e dei ragazzi che svolgono attività sportiva e dei genitori degli stessi, tutte le persone interessate potranno partecipare e intervenire su detto argomento.