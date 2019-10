Incendio nella notte: le fiamme partono da una candela lasciata accesa in casa

GROSSETO – Aggiornamento ore 11.50: Una persona è finita in ospedale per accertamenti dopo l’incendio che ha interessato un appartamento all’angolo tra via de Barberi e piazza de Maria. L’incendio ha riguardato un appartamento al terzo piano di una palazzina. La squadra dei Vigili del fuoco giunta sul posto ha spento le fiamme evitando che si propagassero all’intero appartamento e a quelli adiacenti. Le fiamme hanno danneggiato i locali di bagno e antibagno, ma per le verifiche necessarie e la presenza di fuliggine, l’abitazione è stata resa inutilizzabile. L’ unico occupante al momento dell’incendio è stato trasferito all’ospedale dal personale 118 presente sul posto, per gli accertamenti necessari a causa dell’inalazione di fumo.

News ore 11.20: Una candela lasciata inavvertitamente accesa potrebbe essere la causa dell’incendio che nella notte, poco prima delle 3 del mattino, ha incendiato un appartamento in via De Barberi a Grosseto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti riuscendo a spegnere le fiamme. Nel rogo non ci sono stati feriti. Sul posto oltre ai pompieri anche i Carabinieri della compagnia di Grosseto.