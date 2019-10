Il cane “fiuta” la Ketamina: coppia nei guai. Tso per la ragazza troppo agitata e aggressiva

GROSSETO – 44 involucri di ketamina, 32 dosi di hashish. È quanto trovato ad una coppia di italiani, residenti in provincia di Grosseto, trovati ieri sera alla stazione del capoluogo. È stata la compagnia della Guardia di finaza, grazie al fiuto del cane Dankan, a scoprire che i due nascondevano la droga. «La Ketamina – fanno sapere dalle fiamme gialle – è una droga sintetica estremamente dannosa per l’organismo umano, utilizzata anche per dopare i cavalli nelle corse clandestine».

La droga era addosso all’uomo, ma anche la ragazza è stata denunciata per minacce a pubblico ufficiale, oltraggio e favoreggiamento personale. La donna ha tentato di ostacolare le attività di polizia giudiziaria condotte dai militari: in evidente stato di alterazione, è stata sottoposta al T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio) visto che rischiava di diventare nociva per se stessa e anche per gli agenti.

Alla vista del cane Dankan, l’uomo è fuggito gettando a terra gli involucri contenenti la sostanza stupefacente e facendo inavvertitamente cadere il proprio cellulare. Le ricerche, anche grazie al telefono del fuggitivo, hanno permesso ai finanzieri di individuare l’abitazione dove si era nascosto. Dalla perquisizione della casa sono uscite fuori anche altre dosi di marijuana. L’uomo è stato arrestato e la droga sequestrata.