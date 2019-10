Gea a Empoli per difendere il primato in classifica

GROSSETO – La Cooplat Ambiente Grosseto difende domenica alle 18 il primato nel campionato di serie C silver sul parquet del Biancorosso Empoli. I ragazzi di Pablo Crudeli, a punteggio pieno dopo due giornate, vanno a rendere visita ad un Empoli ancora a secco di punti, dopo aver perso di tre punti in casa con Quarrata (75-72) e di due contro il CMB Carrara (54-52), ma dopo aver disputato due ottimi incontri. Un avversario, allenato da MichelMagagnoli, insomma da prendere con le dovute cautele.

I grossetani sono comunque reduci da due ottime prestazioni e grazie ad un buon attacco, che ha toccato gli ottanta punti in entrambe le uscite, ha vinto bene contro Galli eLiburnia. «Servirà maggiore attenzione in difesa», si raccomanda Crudeli in vista del confronto alPalaLazzeri. Senza Roberti, non ci saranno variazioni nell’organico. Torna disponibile anche Nicolas Battaglini, uno dei tanti giovani che ruotano intorno alla prima squadra e che stanno garantendo un ottimo rendimento ogni volta che vengono chiamati in campo. In dubbio Rocchiccioli, vittima di un leggero infortunio nell’ultimo allenamento.

Arbitri:Andrea Dori di Pergine Valdarno e SamuelePierallini di San Giovanni Valdarno.

Crudeli sceglierà i dodici da mettere a referto tra Edoardo Furi, LorenzoMorgia. Mattia Ricciarelli, Matteo Perin, Andrea Simonelli, Matteo Bambini, Mirko Mari, Marco Zambianchi, NikolaGruevski, Nicolas Battaglini, Sesar Bocchi, ThomasRocchiccioli, Lorenzo Scurti, Marco Baffetti.

Ilroster del Biancorosso Empoli: Riccardo Balducci, Giovanni Bellucci, Leonardo Berti, MatteoCalugi, Francesco Falaschi, Guido Galligani, Alessandro Ghizzani, Andrea Landi, GiulioMaltomini, Alessio Malventi, CesareMugnaini, Cosimo Pinzani.

LA SITUAZIONE

Così nella seconda giornata:Costone Siena-Livorno Basket 73-64,Pall. Valdera-Juve Pontedera 87-96,Dany Quarrata-Audax Carrara 74-45, Libertas Livorno-Folgore Fucecchio 66-76,Cooplat Ambiente Grosseto-Libertas Liburnia 88-68, Centro Minibasket Carrara-Biancorosso Empoli 54-52, Colle Basket-Galli Terranuova 77-83.

Classifica: Juve Pontedera, Folgore Fucecchio, Gea Grosseto,Dany Quarrata Centro Minibasket Carrara 4; Pall. Valdera, Libertas Livorno, Costone Siena, Galli2; Livorno Basket, Biancorosso Empoli, Audax Carrara, Colle Basket, LibertasLiburnia 0.

Classifica marcatori: Doveri (Pontedera) 62; Bruttini (Costone Siena) 61; Rath (Terranuova) 46; Perin (Grosseto), Ramirez (CMB Carrara) 41.