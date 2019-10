Escursione in terra senese fra strade bianche, bosco e sentieri con la lega trekking Uisp

GROSSETO – Escursione nella Montagnola Senese nel programma della lega trekking Uisp. Domenica, partendo da Sovicille, nei pressi della Pieve di Ponte allo Spino, attraverso il borgo di San Giusto si salirà verso la località di Personata e si raggiungerà la Villa Cetinale (fine 1600 primi del 1700), residenza privata. Poi si toccherà il Romitorio (1716) collegato alla Villa da una “scala santa” di circa 200 gradini, quindi la Pieve romanica di Pernina, dove ci sarà la sosta per il pranzo al sacco. Ritorno in parte su tratti alternativi. Prima di riprendere le auto, se aperta, sarà possibile visitare la Pieve di Ponte allo Spino.

Il percorso, di circa 14 chilometri si presenta molto bello, in una zona di pregio della Provincia di Siena, fra strade bianche, bosco, sentieri che costeggiano campi coltivati, con tratti di salita che ne fanno un percorso di media difficoltà.

Appuntamento in via Ravel /Grieg per le ore 8,45. Info: Gabriella 347.8648973.