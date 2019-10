“Carovana della salute”: Cisl organizza una giornata dedicata alla prevenzione. Visite gratuite, come prenotarle

CASTEL DEL PIANO – “L’amministrazione comunale è lieta di patrocinare ed ospitare, il 3 novembre, la Carovana della salute organizzata da FNP- CISL- pensionati. Sarà un’intera giornata dedicata alla prevenzione – spiega Laura Bartalini, assessore alla sanità del Comune di Castel del Piano -. Numerosi specialisti presteranno la loro opera gratuitamente presso gli ambulatori allestiti ad hoc per l’occasione al piazzale antistante al Kronos”.

“Sarà un momento molto importante per tutta la nostra area amiatina che permetterà alle persone di essere visitate e ricevere consigli – continua l’assessore -. Prevenire è fondamentale per il benessere individuale e collettivo; è meglio prevenire che curare e basta poco per evitare malattie, a volte invalidanti, che interferiscono e complicano la vita nostra e dei nostri cari. A disposizione della popolazione visite senologiche, cardiologiche, oculistiche e urologiche; controllo dell’udito, del diabete, della pressione arteriosa e saturazione; consulenza psicologica, nutrizionale, geriatrica e posturologia”.

Per le visite basterà prenotarsi dal 21 al 31 ottobre dalle 9 alle 12 al numero 0564 24268 o recandosi personalmente alla sede CISL di Castel del Piano in via dell’Opera n°3 il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12.

“Inoltre alle 11 nei locali del Kronos ci sarà una parentesi importante per la prevenzione del tumore del seno – conclude Bartalini -. Si ringraziano la Cisl Pensionati, il coordinamento donne FNP CISL, tutti i volontari e le associazioni”.