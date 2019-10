Auto si ribalta: in ospedale intera famiglia. Anche un bambino di 9 anni

GROSSETO – Un’intera famiglia è finita in ospedale questa mattina, poco dopo le 2, in un incidente avvenuto a Grosseto nord, in città, in via Aurelia. L’auto su cui la famiglia viaggiava si è ribaltata. Nessun’altra vettura è rimasta coinvolta nell’incidente.

Tre le persone ferite, per fortuna in maniera non grave: una donna di 31 anni, un uomo di 49 e un bambino di 9 anni. La famiglia è stata soccorsa dal 118 e trasferita all’ospedale Misericordia per accertamenti.