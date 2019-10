GROSSETO – E’ ormai autunno inoltrato, ma le condizioni meteo in Maremma sembrano quelle di una lunga e calda primavera. Nel capoluogo sarà un weekend con il sole ed estremamente piacevole.

Le attese precipitazioni in questo fine settimana, infatti, non si vedranno, lasciando spazio al cielo sereno. Non solo: le temperature sono in aumento, con le massime destinate a toccare quota 26 gradi in città, mentre le minime non inferiori ai 15 gradi.

Situazione simile nel resto della provincia, basti pensare che perfino nei comuni amiatini sono attese temperature massime che sfioreranno i 25 gradi e minime non inferiori a quota 10. Insomma l’autunno vero, per non parlare dell’inverno, possono ancora aspettare.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE