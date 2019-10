“Volontari al centro”: alla galleria commerciale Aurelia Antica torna la festa delle associazioni

GROSSETO – L’appuntamento con “Volontari al centro”, organizzato da Cesvot Grosseto, è alla Galleria commerciale Aurelia Antica: la festa delle associazioni grossetane si svolgerà questo fine settimana, sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 10 alle 20, con un programma di animazioni e incontri per conoscere più da vicino il variegato e dinamico mondo del volontariato.

Sono 48 le associazioni che aspettano i visitatori (nelle scorse edizioni l’appuntamento ha richiamato oltre 15 mila persone) nella piccola agorà allestita per l’occasione. I volontari della Croce rossa daranno il loro contributo con indicazioni sulla prevenzione dell’ictus insieme all’associazione Alice, con dimostrazioni sull’uso del defibrillatore e con animazione per bambini a tema educazione stradale.

“Il luogo si presta bene a coinvolgere anche persone che non hanno mai pensato al volontariato ma che vengono in contatto con i progetti delle nostre associazioni grazie a questa due giorni – commenta Silvia Sordini, presidente della delegazione Cesvot di Grosseto – I nostri volontari sono pronti a rispondere alle domande dei cittadini, a parlare dei valori della solidarietà. Un’opportunità per i cittadini ma anche per le realtà dell’associazionismo alla ricerca di nuove energie. Volontari al cntro è la festa delle associazioni che diventano protagoniste, un appuntamento che siamo felici di riproporre per valorizzare le tante attività che grazie al volontariato vengono svolte, al servizio del nostro territorio”.

“Un sentito ringraziamento va come al solito al Cesvot, che con il suo costante impegno riesce a portare avanti un evento come questo che riconosce il lavoro di tutti i volontari che dedicano tempo e forze per implementare servizi e attività di cui il nostro territorio non può fare a meno – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Mirella Milli –. Come amministrazione ci teniamo ad estendere l’invito a tutti cittadini, affinché possano avere un panoramica della ricchezza di progetti che le associazioni hanno da offrire nel sociale e nel settore culturale, nello sport e nell’ambito sanitario e per ringraziare tutti i volontari che con forza e gioia portano avanti queste iniziative di alto valore sociale”.

Saranno presenti alla due giorni di “Volontari al centro”: A.c.a.t Grosseto green, A..i.ce Sezione di Grosseto onlus, A.s.d. Skeep A.v.o. Associazione Volontari Ospedalieri, Abio Grosseto, Adic – Coord. dei Comitati e ass.ni Ambient. Gr, Admo Toscana- sede operativa di Grosseto, Afs Intercultura Onlus, Aido sezione provinciale, Aimuse (Associazione italiana mutismo selettivo), Amici di Zanzibar e del Mondo Onlus, ANTEAS-GROSSETO, Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sez. di Grosseto, ASSOCIAZIONE OASI ONLUS, Associazione Olympia de Gouges Onlus, Associazione Wwf Provincia di Grosseto, Atletico Maremma, Auser territoriale Grosseto, Avis comunale Grosseto, Bandus! Attivazioni ludiche Maremma, Ceis, Cif Grosseto, Comitato per la Vita Onlus -Grosseto- , Consultorio La Famiglia Ucipem – odv, Fondazione Il Sole Onlus, Forum per il Volontariato Follonica, Fratres Grosset, L e Querce di Mamre Onlus, Lega nazionale per la difesa del cane sez. Gr, MO.I.CA. sez.Grosseto, Movimento per la vita – Centro di aiuto alla vita, Officina Famiglia Onlus, Selam pace per il corno d Africa, Solidarietà e Crescita, uisp solidarieta, Unitre Grosseto, Working Class Hero, Acat Grosseto Nord, Aipamm Associazione italiana pazienti malattie mieloproliferative, Aise, Amnesty International Grosseto, Arci Khorakhanè, Arci provinciale, Arci Solidarietà, Ass. Festival Resistente, Ass. grossetana genitori bambini portatori di handicap (A.G.G.B.P.H.) Ass. l’Altra città. Ass. Libera, Caritas, Centro Donna, Croce Rossa, Desert Vert Soong Taaba Burkina Faso, La Martinella, Raccontincontri, Tutti a Teatro.