CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’architetto Angelo Del Vecchio ha vinto il concorso di idee per la riqualificazione di piazza Orsino Orsini, uno dei luoghi simbolo di Castiglione della Pescaia, punto di incontro di castiglionesi e turisti. Il Comune, nei mesi scorsi, aveva pubblicato un bando ad hoc, andando alla ricerca dell’aiuto di professionisti per riqualificare quello che per la Giunta Farnetani è il cuore del paese. In piazza Orsini spiccano l’ex palazzo comunale e la sede della Croce Rossa ed è soprattutto il passaggio obbligato per accedere al porto canale e al lungomare di via Roma.

Il bando è stato predisposto dal settore Pianificazione del Comune, guidato dall’ingegnere Donatella Orlandi, in attuazione di quanto previsto nel regolamento urbanistico approvato dall’amministrazione Farnetani. Il capogruppo di maggioranza Fabio Tavarelli, delegato alla pianificazione ricorda che: «Il bando è stato lo strumento per arrivare alla riqualificazione del cuore del paese, pubblicato dopo il percorso partecipativo nel corso del quale sono stati acquisiti i suggerimenti e le proposte dei cittadini, dei professionisti e di quanti hanno a cuore la riqualificazione di Castiglione».

di 4 Galleria fotografica piazza Orsini







L’architetto che ha vinto il concorso di idee nel progetto depositato in Comune ha dovuto tenere conto anche di altri aspetti oltre quelli architettonici del luogo, il miglioramento del comfort ambientale favorendo il soggiorno, lo svolgimento di eventi, le relazioni sociali e il rafforzamento dell’identità. Il progetto vincitore comprende una proposta finalizzata alla redazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica, esteso a tutta l’area perimetrata tendente a realizzare l’integrazione funzionale ed estetica delle varie componenti già esistenti per un miglioramento complessivo dell’immagine dell’area.

Il consigliere Tavarelli tiene a sottolineare che: «Il nostro obbiettivo è quello di riqualificare rilanciando, piazza Orsini assieme a ciò che la circonda, facendola tornare ad essere il vero centro del paese. Il progetto vincitore, che include anche le aree esterne al perimetro della piazza, in particolare gli edifici sul demanio e l’ingresso del lungo mare di via Roma, rappresenta a pieno le nostre intenzioni» (per ingrandire cliccare sulla foto sotto).

Al secondo posto del concorso di idee si è classificato il progetto di Elena Antoniolli e terza un’associazione temporanea di professionisti guidata da Michele Viti, titolare di uno studio a Castiglione della Pescaia. In tutto sono state 30 le proposte pervenute all’ufficio Pianificazione. La Commissione esaminatrice presieduta dall’ingegnere Donatella Orlandi era composta dagli architetti Riccardo Cherubini e Monica Maccherini per il Comune, dall’architetto Lucia Gracili in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale di Grosseto e dell’architetto Giuseppina Clausi per la Soprintendenza. La commissione ha ritenuto meritevoli di menzione le tre proposte progettuali, una per l’“equilibrio” della proposta e due per la suggestione architettonica .

Il progetto vincitore è quello che meglio ha risposto ai criteri di valutazione esplicitati nel bando e che vanno dagli aspetti compositivi e formali della proposta, agli aspetti relazionali e funzionali, all’accessibilità ed alla sicurezza, fino alla qualità dei materiali di riferimento, alla valorizzazione dell’area ed alla sostenibilità economica. Piazza Orsini tornerà ad essere “uno spazio di nuovo libero, tra la rupe ed il mare” come l’ha definita il progettista .

«Un concorso con progetti di alta valenza qualitativa – ha affermato soddisfatto il consigliere Fabio Tavarelli – quello che per l’Amministrazione comunale è il luogo simbolo per eccellenza dove la collettività socializza è adesso rappresentato con più determinazione negli elaborati presentati dai vincitori del concorso. Adesso la penna passa agli uffici che sintetizzeranno il contenuto delle proposte in un piano attuativo di iniziativa pubblica».

«Sono soddisfatto – ha aggiunto il sindaco Giancarlo Farnetani – abbiamo concluso questo bel percorso di partecipazione che ha portato alla scelta del progetto per riqualificare piazza Orsini all’insegna della qualità architettonica e della sostenibile, come merita la specialità del luogo. Adesso partirà l’iter per arrivare alla sua definitiva approvazione e alla realizzazione, a conferma del lavoro fatto per migliorare Castiglione, come promesso a residenti e turisti dal momento del nostro insediamento».