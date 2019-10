Riprendono le lezioni dell’Università della libera età: si inizia con la lettura delle opere di Dante

SCARLINO – A Scarlino riprende l’attività dell’Università della libera età di Follonica in collaborazione con il gruppo “Donne della biblioteca”. Da martedì 22 ottobre, tutti i martedì dalle 15 alle 17, nell’aula della biblioteca comunale “Carlo Mariotti” di Scarlino, il docente Giuseppe Vella parlerà di Dante Alighieri. Le lezioni di Letteratura italiana saranno incentrate sulla Lectura Dantis, ma non mancheranno approfondimenti su altri aspetti della storia letteraria italiana, e occasioni di dialogo e confronto. La partecipazione al corso è gratuita: potrà iscriversi chiunque in età adulta abbia voglia di migliorare le proprie conoscenze, approfondire curiosità, impiegare il tempo libero frequentando coetanei e socializzando con loro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0566 38552.