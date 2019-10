Primo impegno in coppa per il Circolo Pattinatori contro il Follonica A. In campo anche gli Under

GROSSETO – Prende il via domenica pomeriggio alle ore 18 in via Mercurio l’avventura di Coppa Italia di serie B per l’Alice Cp Grosseto. I ragazzi allenati da Alessandro Brizzi si misureranno con il Follonica A, formazione sconfitta per 9-6 nel debutto sulla pista di Siena, anche a causa delle assenze di Cabella, Banini e Irace. I biancorossi grossetani, che partono per fare esperienza e per preparare gli atleti per la prima squadra, si sono allenati molto bene in queste ultime settimane e sembrano pronti per il torneo che apre la stagione.



«La nostra formazione – sottolinea l’allenatore Alessandro Brizzi – parte con l’obiettivo di provare a far qualcosa di buono. I ragazzi si sono allenati bene e hanno creato un bel gruppetto: abbiamo dieci giocatori intercambiabili e questo può diventare il nostro punto di forza. Il Follonica? Una buona squadra, una delle migliori del girone».

Alice disputerà un girone di andata e ritorno con Follonica A e B, Siena e Castiglione. Le prime due disputeranno la semifinale playoff con le migliori due del girone G (Prato A e B, Camaiore, Maliseti, Cgc Viareggio e Ash Viareggio) per stabilire la partecipante alle finali. Dal 12 gennaio scatterà il campionato.

La rosa del Cp Alice di serie B: Tommaso Bruni (2003), Raffaele Ciupi (2004), Lorenzo Camisoli (1973) portieri; Filippo Rosati (1998), Alessandro Bardini (2002), Lorenzo Alfieri (2003), Federico Angeloni (2002), Blu Burroni (2003), Leonardo Ciupi (2004), Leonardo Angeli (1997), Marco Maria Bianchi (1997), Massimiliano De Virgilio (1992). All. Alessandro Brizzi.

Alcuni dei componenti la rosa della serie B saranno in campo anche domenica mattina alle 10 all’Antonio Armeni di Follonica per la seconda giornata del campionato Under 17. I ragazzi di Ciupi e Saitta hanno riposato nel turno inaugurale, i follonichesi sono stati sconfitti 11-5 sulla pista dell’Ash Viareggio.

La rosa dell’under 17: Lorenzo Alfieri, Alessio Casaburi, Dario Casini, Leonardo Ciupi, Raffaello Ciupi, Lorenzo Della Giovampaola, Gabriele Pippi, Alessandro Sorbo, Lumi Burroni, Samuel Cardi, Tommaso Giusti, Vittoria Masetti, Pier Francesco Montomoli, Luca Peruzzi Squarcia, Tobia Maria Tognarini. All. Marco Ciupi, Alessandro Saitta.

Al via anche il campionato Under 13. Il Circolo Pattinatori Grosseto ha affidato la squadra giovanissima alle cure di Pablo Saavedra. I piccoli biancorossi esordiranno domenica alle 11 sul campo del Cgc Viareggio. La rosa under 13: Leonardo Balducci, Sergio Croci, Nikolas Dervishi, Francesco Masetti, Nicholas Balducci, Tancredi Betti, Leonardo Convertiti Mann, Daniele Fonti, Aleksander Muntean, Lorenzo Turbanti. All. Pablo Saavedra.

I primi a scendere in campo saranno, sabato alle 15,30 in via Mercurio, gli under 15 di Ciupi e Saitta che ospiteranno l’Hockey Sarzana. Obiettivo è il riscatto dopo lo 0-10 di Viareggio.