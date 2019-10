Le ragazze della Gea scaldano i muscoli per il campionato: domani la prima contro il Rifredi

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto si presenta per la prima volta, nel campionato di serie B femminile, davanti al pubblico amico del Palasport di via Austria. Sabato alle 18 le ragazze di Luca Faragli si confrontano con l’Avvenire 2000 Rifredi, formazione che ha esordito battendo il quintetto lucchese delle Mura Spring, al termine di una gara condotta dal primo all’ultimo quarto. Un avversario di buon livello per le grossetane che stanno prendendo confidenza con la nuova categoria, affrontata con entusiasmo e con la solita grinta. La trasferta contro la Florence, nonostante la sconfitta (peraltro onorevole, con un finale in crescendo), ha dato buone indicazioni all’allenatore, che durante la settimana ha lavorato sugli errori commessi a San Marcellino.



«Durante gli allenamenti settimanali – spiega Faragli – abbiamo cercato di costruire azioni in 24 secondi, visto che domenica scorsa siamo spesso rimasti con la palla in mano allo scadere del tempo consentito. Ho lavorato sulla difesa e su qualche movimento in attacco per agevolare la pivot Camilla Amendolea. La migliore condizione e l’esperienza arriveranno con il passare delle giornate». Non ci sono novità nell’organico della Gea, perdurando le assenze di Nalesso, Chiara Camarri e Scurti.

Il coach fiorentino Giannelli non avrà a disposizione la ex biancorossa Chiara Cazzuola, infortunata.

Le convocate della Gea: Elena Furi, Bianca Bellocchio, Giulia Camarri, Angela Sposato, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Erika Lambardi, Francesca Benedetti e Rachele Di Stano

La formazione dell’Avvenire 2000 Rifredi: Fatighenti, Ianni, Morlotti, Giovannini, Zara, Losi, Pitau, L. Pieretti, Zani, Trucioni, Fortini, Della Bruna, R. Pieretti.



I risultati del 1° turno: Palagiaccio P.F. Firenze-Papini La Spezia 90-53, Avvenire Rifredi-Le Mura Lucca 59-52, Fotoamatore Florence Firenze-Gea Grosseto 55-43, Costone Siena-Sisas Perugia 52-29, Number 8 San Giovanni-Polysport Lavagna 31-48, Amatori Savona-Pall. Femm. Prato 88-71, Basket Pegli-Basket Pontedera 65-83.

Il programma della 2ª giornata: Perugia-P.F. Firenze, Gea Grosseto-Rifredi, La Spezia-San Giovanni Valdarno, Prato-Florence Firenze, Lucca-Costone Siena, Pontedera-Savona, Lavagna-Pegli.