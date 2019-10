Il Team Perin brilla nel campionato toscano Uisp di cicloturismo

GROSSETO – Con la granfondo Croce Rossa di Lucca, si è conclusa l’edizione 2019 del circuito toscano Uisp di cicloturismo. Il Team Perin si è classificato al sesto posto nella classifica finale composta da ben 389 società partecipanti, distinguendosi all’interno del panorama ciclistico maremmano.

Il presidente Moreno Perin esprime il più sentito ringraziamento agli sponsor per l’apprezzabile aiuto che hanno fornito, per la fiducia riposta nel team e per l’impegno a sostenere l’attività ciclistica nella nostra zona”. “L’intera società – spiega il club si unisce ai ringraziamenti con l’auspicio di poter confermare questa collaborazione e supporto anche per la prossima stagione sportiva”.