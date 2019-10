Il settore giovanile del Follonica Gavorrano fa il pieno: quindici squadre in campo

FOLLONICA – Fine settimana impegnativo per il Follonica Gavorrano che nel fine settimana mette in campo ben 15 squadre giovanili. Gli Allievi provinciali 2003, dopo l’esordio vincente sul campo del Massa Valpiana, ricevono domenica all 10 al “Nicoletti” il Paganico, mentre gli Interprovinciali 2004 se la vedono sabato alle 15,30, sempre in via Sanzio a Follonica, con la Virtus Maremma. I Giovanissimi provinciali 2005 vanno a far visita sabato al Massa Valpiana con l’intento di riscattare la sconfitta contro l’Us Grosseto, mentre gli Interprovinciali 2006 ospitano sabato alle 15,30 la Nuova Grosseto al “Baldaccheri” di Campi Alti.

Questi gli impegni delle cinque squadre Esordienti: Follonica Gavorrano A 2007 è di scena sul campo del Marina Calcio, la B 2007 sfida l’InvictaSauro sabato alle 16,30 al “Nicoletti”; la A 2008 è in trasferta contro il Massa Valpiana. Follonica Gavorrano B 2008 contro la Virtus Maremma sabato alle 15 al “Nicoletti”, In casa anche la C 2008 con l’InvictaSauro domenica alle 10,30 al “Baldaccheri”.

Al via anche il campionato Pulcini: la squadra A 2009 del Follonica Gavorrano ospita sabato alle 16,30 al Baldaccheri la Virtus Maremma, la B 2009 fa visita al Massa Valpiana. Riposa la C 2009. Il gruppo A 2010 riceve domenica alle 11 al Baldaccheri il Marina Calcio. La B e la C 2010 giocano domenica in trasferta rispettivamente contro il Roselle e contro l’Us Grosseto, nel nuovo centro sportivo di via dei Laghi a Roselle.