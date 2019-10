Grosseto, dubbio Viligiardi contro la Sangio. Intanto nasce “Fuori dal coro”

GROSSETO – L’importante sfida contro la Sangiovannese è alle porte. La squadra si è allenata oggi pomeriggio sul terreno del Palazzoli puntando soprattutto sulle esercitazioni attacco contro difesa, sulla sessione undici contro zero per le situazioni tattiche, e finendo poi con le classiche palle inattive: aspetto che mister Magrini cura nei dettagli. Fratini e Pierangioli hanno continuato la fisioterapia alla Fattoria La Principina; assenti anche Frosinini, Castellazzi e Rosi, fermi per infortunio, mentre si sono rivisti in campo Pizzuto e Viligiardi.

E proprio intorno a Viligiardi gira la probabile formazione anti Sangiovannese: se l’ex centrocampista dell’Empoli sarà in grado di giocare dal primo minuto, il mister potrebbe piazzarlo davanti alla difesa, con Da Pozzo e Cretella mezz’ali, davanti alla classica linea a quattro con il rientrante Milani a sinistra, Sersanti a destra e la coppia Ciolli-Gorelli centrale davanti a Barosi. Boccardi trequartista alle spalle di Moscati e Galligani. In caso contrario uno tra Sersanti e Milani potrebbe avanzare a centrocampo.

Intanto da San Giovanni Valdarno arriva la conferma che gli ultras biancazzurri non partiranno per Grosseto: questo per protestare contro i biglietti nominativi. Una decisione che purtroppo renderà meno interessante la sfida tra tifosi sugli spalti. E sempre parlando di tifosi la novità arriva proprio dai ragazzi della Curva Nord di Grosseto, che oggi hanno inaugurato la trasmissione radiofonica “Fuori dal coro”, che andrà in onda tutti i venerdì alle 18 sulle frequenze di Rbc Grosseto, per parlare di Grosseto dentro e fuori dal campo. Una trasmissione ideata e condotta dai tifosi che ospiterà, settimanalmente, giocatori e tifosi per raccontare anche il punto di vista del tifo maremmano.

Fine settimana impegnativo anche per il settore giovanile, impegnato interamente fuori casa. Si parte sabato alle 15.30 con la gara della Juniores nazionale, allenata da mister Angeli, impegnata sul campo della Tuttocuoio a Ponte a Egola. Angeli dovrà fare a meno degli infortunati Bellini, Sergi, Rosi e Camerlengo, oltre ai giocatori che saranno aggregati alla prima squadra. Sempre sabato, e sempre alle 15.30, gli Allievi regionali di mister Consonni faranno visita al Sangimignano sport per dare seguito alla buona prestazione maturata contro il Venturina. Fuori per infortunio Valente, Trombini e Schiattarella, mentre tornerà in gruppo Mema.

Giocheranno domenica mattina alle ore 10.30, invece, le due formazioni dei Giovanissimi. I biancorossi di mister Pieri saranno impegnati sul campo del Paganico, senza l’infortunato Presicci. I ragazzi di mister Picardi, invece, faranno visita alla Virtus Maremma a Sticciano, senza Filippo Allegro che starà fuori ancora per un mese.