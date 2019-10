Gli studenti maremmani partecipano al convegno “Il clima cambia – i giovani si mobilitano”

GROSSETO – Gli studenti dell’Isis Leopoldo II di Lorena, indirizzo ‘tecnico-agrario’ (classe IV A e IV C) e indirizzo ‘enogastronomia ed ospitalità alberghiera’ (classe IV AT), hanno partecipato al convegno sul tema “Il clima cambia – i giovani si mobilitano”, durante il quale esperti del settore, tra cui anche Lorenzo Moncini, responsabile del Crisba, Centro ricerche strumenti biotecnici nel settore agricolo-forestale, hanno discusso sulle problematiche ambientali e sulla situazione attuale in riferimento ai cambiamenti climatici. Il dibattito, grazie anche ai giornalisti che hanno interagito con gli studenti presenti, si è rivelato estremamente costruttivo e proficuo.

Durante l’evento, l’associazione culturale “Green accord” ha presentato il concorso “Giovani e ambiente” al quale gli studenti di 12 istituti scolastici della Regione Toscana potranno partecipare producendo un elaborato multimediale e non sul tema dei cambiamenti climatici nel mondo. Il fine è quello di valorizzare e diffondere la sensibilità e l’impegno dei giovani nel difficile compito di custodire la “casa comune” che è la nostra Terra, messaggio fortemente trasmesso dall’attivista svedese Greta Thunberg. La conclusione del progetto e la premiazione avverrà a Firenze il 10 dicembre in occasione del “Meeting dei diritti umani”.