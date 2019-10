“L’Argentario nel mondo”: Franco Noè Landini premiato oggi in Comune

MONTE ARGENTARIO – Va a Franco Noè Landini, cittadino di Monte Argentario domiciliato a Fort Lauderdale in Florida, l’edizione 2019 de “L’Argentario nel mondo”. Il riconoscimento istituito dal Comune di Monte Argentario e rivolto ai cittadini del Promontorio che per motivi di lavoro si sono stabiliti all’estero e si sono affermati per la loro volontà, capacità ed onestà, facendo conoscere direttamente o indirettamente il nome della località di origine nel resto del mondo, è stato consegnato questa sera in Municipio alla presenza dei consiglieri comunali.

Queste le motivazioni con le quali la Giunta comunale ha assegnato il riconoscimento a Landini:

“Per aver saputo creare, con straordinaria forza, spirito innovativo e visione strategica, un’importante realtà imprenditoriale nel settore della ristorazione negli USA, portando alto il nome del “Made in Tuscany” e dell’Argentario stesso. Per aver portato, con determinazione e tenacia, la sua azienda ad affermarsi come una realtà fra le più importanti nel settore in Virginia; capace di raccogliere e affrontare le sfide dettate dai tempi, promuovendo ricerca e innovazione ma ponendo sempre al centro il fattore umano. Per aver superato anche nei periodi più critici, le sfide della vita, trasformandoli in un’opportunità per migliorare e reinventarsi e per essere riuscito, partendo unicamente dal proprio ingegno ed entusiasmo, a costruire una realtà composta da una fitta rete di punti vendita, promuovendo anche un rapporto inclusivo con i suoi dipendenti. Per aver accolto nella sua casa e nella azienda, durante la sua lunga permanenza negli USA, tantissimi giovani santostefanesi in cerca di lavoro e di fortuna, accogliendoli ed aiutandoli in un paese straniero per loro, divenendo punto di riferimento, non dimenticandosi mai, del proprio territorio di appartenenza”.

Il premio, realizzato dallo Studio 3DMultiLab di Alessio Bausani di Porto S.Stefano, consiste in una mini-scultura avente come caratteristiche una minuziosa riproduzione del globo terrestre, suddiviso in due parti uguali, dove si può ben notare all’interno la forma dell’Argentario in un incastro perfetto.

Cenni biografici : Franco Noè Landini nacque a Monte Argentario nel 1944 in una capanna fori il monte perché la casa della sua famiglia era stata distrutta dalla guerra, come molte altre a Porto S. Stefano in quegli anni. A sette anni già guidava l’Ape per consegnare la merce al traghetto per l’Isola del Giglio. Giovanissimo lasciò il paese per studiare alla scuola alberghiera di Napoli dove si diplomò e cominciò quindi a girare il mondo sulle navi della società Italia. Un’amica americana, poi diventata sua moglie, lo convinse a partire per gli USA nel 1972. Inizialmente è stato dipendente nel settore della ristorazione, dopodiché, nell’aprile del 1973 ad Alexandria in Virginia, aprì insieme ad un amico il suo primo locale denominato Italianissimo. Nel 1974 avviò un progetto per un nuovo ristorante denominato Il Pellicano. In questo anno fu raggiunto dal fratello Piero che diventò suo socio. Nacque così nel 1979 il Landini Brothers, primo progetto comune dei due fratelli che nel 1980 acquisirono anche il secondo piano dell’edificio in King Street, poi successivamente nel 1989 aprirono La Lampara, nel 1994 il Landinis Ballston, nel 1995 il Caracalla e nel 2000 nell’adiacente 117 King Street di Alexandria, raddoppiando il Landini Brothers. La vicinanza a Washington favorì la presenza nei ristoranti di senatori, membri del Congresso, diplomatici di tutto il mondo, leader militari, uomini d’affari, stelle del cinema e della musica. L’importante clientela ha goduto di un servizio di qualità, curato e clima familiare, insomma un clima squisitamente italiano, anzi santostefanese. Oggi il gruppo è gestito dal figlio Noè e comprende 7 locali, 380 impiegati e un fatturato di 30 Mln di dollari. Il legame di Franco con il suo paese di origine, dove non manca di tornare ogni anno, è sempre stato fortissimo tanto che ha sempre ospitato, assunto ed aiutato molti paesani in cerca di lavoro negli USA diventando per loro un importante punto di riferimento.