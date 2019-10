Fra Coppa e campionato, impegni non facili per le rose dell’Hc Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Week end dalle forti emozioni in casa Hc Castiglione con tutte e tre le formazioni biancocelesti impegnate nei rispettivi campionati. Per i più piccoli, gli Under 13 di Gigi Brunelli, si tratta dell’esordio stagionale; giocheranno domenica a Forte dei Marmi contro i pari età rossoblù, mettendo in conto di pagare lo scotto del noviziato in questo primo campionato agonistico, i giovani biancocelesti sono infatti tutti al primo anno in categoria. In trasferta anche gli Under 17 che, dopo il successo di Sarzana vanno a far visita a Viareggio sponda Spv, contro quella che è accreditata come forse la migliore formazione del campionato. I ragazzi di Biancucci dovranno sfoderare una prestazione superlativa per sperare di portare via punti dal Palasport del Varignano.



Ma il clou del fine settimana è previsto sicuramente sabato sera a Casa Mora alle 20.45, quando la formazione senior farà il debutto tra le mura amiche nel secondo turno di Coppa Italia, dopo la brillante affermazione di domenica scorsa nel derby del Capannino contro Follonica B. L’avversario di turno sarà il Siena Hockey, e sarà una serata dalle mille emozioni, visti i tanti incroci intercorsi tra le due società, a cominciare dai due allenatori. Michele Achilli, allenatore-giocatore senese ha guidato con il medesimo ruolo Castiglione per diversi anni, conducendolo più volte a un passo dalla A1, mentre Raffaele Biancucci, mister castiglionese, è stato per quattro anni consecutivi sulla panchina neroverde , facendo fare il salto di qualità che ha portato la società senese da essere agli ultimi posti a giocarsi la serie A2 nelle final eight di Matera. Diversi poi sono stati i giocatori ex castiglionesi a vestire la maglia di Siena Hockey, nel roster attuale permangono lo stesso Achilli, ancora uno dei migliori, Nerozzi e Borracelli, castiglionese purosangue, che però dovrà saltare per squalifica il ritorno da avversario nel suo paese.

Il giovanissimo Castiglione di Biancucci dovrà confermare quanto di buono ha fatto vedere domenica scorsa e avrà il compito, contro una squadra forte ed esperta, di far divertire il pubblico che i dirigenti biancocelesti si augurano essere il più numeroso possibile.



Questi i convocati:

Under13: Shareef, Donnini G., Fregonese, Malvezzi, Mugnai, Orlandini, Palushi, Ren.

Under 17: Donnini A. Magliozzi, Mantovani M., Perfetti E., Santoni, Guarguaglini, Mantovani L.

Serie B: Astorino, Biasetti, Montauti, Perfetti L., Cabiddu, Magliozzi, Biancucci L., Guarguaglini, Maldini, Donnini A.