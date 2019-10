Dalla Maremma a Roma: cinque autobus della Lega per manifestare contro il Governo

GROSSETO – Cinque pullmann organizzati dalla Lega provinciale di Grosseto partiranno alla volta di Roma per la manifestazione di sabato 19 ottobre contro il Governo giallo-fucsia organizzata da Matteo Salvini e che riunirà tutto il centrodestra.

“I militanti ed i simpatizzanti grossetani hanno risposto molto bene – afferma il segretario Andrea Ulmi- avremo persone che saranno con noi provenendo da ogni angolo della provincia, ma, soprattutto, dopo essere partiti con due autobus che sono stati riempiti nel giro di poche ore, siamo giunti a quattro che, già dopo pochi giorni, si sono rivelati insufficienti, e siamo giunti così a cinque, l’ultimo dei quali è praticamente tutto prenotato. Sono convinto che sarà una bella giornata per tutti noi.

La Lega si sta dimostrando una forza nazionale che andrà ad occupare Piazza San Giovanni che è simbolica delle grandi manifestazioni popolari, questo a dimostrazione del radicamento che stiamo avendo sui territori ed a livello italiano. Dopo il pulmann organizzato nel settembre scorso per il raduno di Pontida, Grosseto risponde di nuovo presente con cinque autobus, sintomo dell’attaccamento dei nostri militanti e simpatizzanti al partito e per questo ringrazio loro ed i nostri volontari che in queste settimane hanno lavorato per far sì che questo risultato fosse raggiunto”.

Tre autobus partiranno da Grosseto, con ritrovo alle ore 9,30 in viale della Repubblica, davanti allo stadio di baseball. Uno di questi alle 10 si fermerà alla stazione di Orbetello per accogliere i militanti della zona sud della provincia. Due, invece, partiranno da Follonica, con ritrovo alle 8,30 in piazza Don Minzoni, nei pressi della stazione. Uno di questi, alle 9 si fermerà in piazza Garibaldi a Castiglione per accogliere i militanti locali. “C’è ancora la possibilità di occupare gli ultimissimi posti sul quinto pullmann – afferma il segretario Ulmi- Per prenotarsi si può contattare il numero 3479388532”.