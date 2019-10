Corsi di italiano per stranieri: così si fa integrazione

MANCIANO – La Consulta per il sociale e le politiche giovanili organizza un incontro informativo sui corsi di italiano rivolti agli stranieri. L’incontro si terrà il giorno 22 ottobre alle ore 10.30 al centro di aggregazione La Pesa, in via Circonvallazione Sud. Il corso è rivolto agli adulti, con particolare attenzione alle donne, che vogliono avvicinarsi alla lingua italiana, nell’ottica di un buon processo di integrazione nella nostra comunità. L’incontro è volto a spiegare il progetto, raccogliere adesioni e concordare orari e date del corso. L’insegnante di italiano per stranieri sarà Silvia Sopranzetti.