Al via il concorso letterario “Amore in poesia”: come partecipare

GROSSETO – Il centro antiviolenza Olympia di Grosseto lancia la quinta edizione del concorso letterario nazionale ‘Amore in poesia’. Quest’anno l’oggetto del concorso, che come ogni anno ha una sua declinazione, sarà ‘Altri amori ancora respirano profondi dentro di me.

A questo manca il fiato anche per respirare’ da Il primo amore di Wislawa Szymborska.

Il concorso, che partirà il 18 ottobre con scadenza il 15 gennaio 2020, ha tre sezioni: poesia ragazzi fino a 18 anni; poesia adulti; racconti (per tutte le età).

La premiazione avrà luogo il 14 marzo 2020 nella Sala Pegaso a Grosseto e i primi tre classificati di ogni sezione riceveranno in regalo prodotti del nostro bellissimo territorio. La giuria sarà presieduta dalla presidente dell’associazione Olympia de Gouges – centro antiviolenza di Grosseto Sabrina Gaglianone e composta da: Lucia Matergi – direttrice scientifica della Fondazione Luciano Bianciardi e presidente dell’Istituto Gramsci di Grosseto; Annalisa Marzot – Libreria delle ragazze, lettrice; Sacha Naspini – scrittore; Alessio Brizzi – professore di Storia dell’Arte e sceneggiatore; Fernando Quatraro – editore, scrittore, giornalista e libraio. La partecipazione al premio è gratuita.

Quest’anno il tema scelto è tratto dalla poesia ‘Il primo amore’ di Wislawa Szymborska, poetessa polacca, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1996. Arguta, sensibile, ironica: la poesia della Szymborska vive delle piccole cose di ogni giorno e al contempo riesce a toccare temi universali e profondissimi. Nel verso scelto c’è un mondo di sentimenti, di relazioni e di sfaccettature dell’amore.

Il centro antiviolenza Olympia, che opera a Grosseto, Orbetello, Follonica, Castel del Piano, Manciano e Capalbio – e che quest’anno compie vent’anni di presenza attiva e fattiva sul territorio – si occupa di affiancare le donne vittime di violenza nel faticoso e complesso percorso di riappropriazione della propria vita: una casa, un lavoro, una rete di relazioni.

Il bando del concorso è pubblicato sul sito dell’associazione Olympia de Gouges www.olympiadegouges.org.

Leggi e scarica il Bando Concorso Amore in Poesia 2019