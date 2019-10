Al via Gustatus: quattro giorni dedicati ai prodotti enogastronomici della Maremma e al suo territorio

ORBETELLO – È ormai definitivo, ed è estremamente ricco, il programma di Gustatus 2019 – Il senso del gusto, grande manifestazione di valorizzazione dei prodotti enogastronomici e del territorio della Maremma che animerà Orbetello per cinque giorni, dal 30 ottobre al 3 novembre.

Un programma molto vario e in grado di coinvolgere e divertire le famiglie: adulti, ragazzi e bambini, puntando sulla partecipazione di grandi Chef di rilievo nazionale, naturalmente sui prodotti tipici della Maremma, e su degustazioni, spettacoli, escursioni ed eventi per scoprire la storia, la bellezza e la cultura di un territorio unico.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è fissata alle 19 di mercoledì 30 ottobre, nella piazza del Duomo di Orbetello, alla presenza delle autorità locali e degli espositori. Sempre il 30 ottobre, nell’area spettacoli di Gustatus, in piazza Eroe dei due Mondi, avranno inizio gli showcooking a cui prenderanno parte chef di alto livello, sia locali che forestieri, coinvolti per creare una narrazione completa del territorio attraverso la creazione di piatti e non solo. Ad aprire le danze sarà Umberto Amato, in rappresentanza dei Cuochi dell’Argentario, e nei giorni saliranno sul palco chef Emiliano Lombardelli con la sua versione del tipico “Caldaro maremmano”, il vincitore di Masterchef Valerio Braschi, che creerà un piatto tra tradizione e innovazione, Daniele Reponi da La prova del cuoco firmerà e presenterà il “Panino Gustatus”, Luca Terni, segnalato come miglior macellaio d’Italia porterà sul palco il mondo della carne, Marcello Ferrarini di Gambero Rosso Channel ci darà la sua visione “gluten-free” del territorio, Max Mariola sempre volto di Gambero Rosso ci porterà in laguna coi Pescatori di Orbetello e l’interpretazione unica del pesce locale, per concludere il pastry chef Paolo Rufo ci addolcirà con una preparazione al cioccolato abbinata a prodotti del territorio. Non mancheranno poi, nell’area spettacoli, laboratori di cucina per i bambini, le degustazioni di vini e oli del territorio che rappresentano una delle principali eccellenze locali e presentazioni di libri.

Cucina e grandi prodotti enogastronomici saranno assoluti protagonisti per tutte e cinque le giornate della kermesse, anche grazie alla partecipazione di tante aziende che, nel Mercato dei sapori, rappresentano il meglio della produzione agroalimentare del territorio maremmano, ma non solo.

Saranno molteplici le opportunità di esplorare in vari modi il territorio maremmano e in particolare della Laguna di Orbetello: ci saranno visite guidate con il Wwf della provincia di Grosseto, alla scoperta delle specie ornitologiche del territorio, nel pomeriggio dell’1, 2 e 3 novembre; dimostrazioni di pesca in kayak e anche una gara di pesca, a cura di Sea Bassmaster, il 2 e 3 novembre. Ma sarà anche possibile scoprire i monumenti e gli edifici storici del centro di Orbetello, con passeggiate a piedi con accompagnatori locali, nelle giornate dall’1 al 3 novembre; un’affascinante finestra sul passato della cittadina lagunare sarà aperta anche grazie ai cortei storici a cura dei Reali Presidi di Orbetello, l’1 novembre alle 11 e alle 19. E ancora, risuonerà grande musica in tante occasioni nei cinque giorni del Festival, compresi i concerti dai terrazzi di Orbetello, il 31 ottobre e 1 novembre.

A organizzare la manifestazione, per un’edizione profondamente rinnovata, è il Comune di Orbetello insieme al Consorzio degli operatori turistici Welcome Maremma, a cui si affiancano I love italian food, network e associazione culturale no profit che promuove e difende la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo, e Kaiti expansion, agenzia di marketing e comunicazione che si occupa di promuovere l’immagine e i valori di numerose aziende ed enti pubblici.

Per informazioni e per visionare il programma dettagliato è possibile visitare il sito gustatus.it, contattare info@gustatus.it, info@welcomemaremma.travel, tel. 0564 861426.